США обвинили Иран в атаке на танкеры в Оманском заливе

Вашингтон, 13 июня. Соединенные Штаты убеждены в том, что ответственность за атаки на танкеры в Оманском заливе лежит на Иране. Об этом заявил госсекретарь страны Майк Помпео.

С обвинениями в адрес Тегерана он выступил во время беседы с журналистами в Белом доме.

«Это мнение правительства США, что правительство Ирана несет ответственность», — сказал Помпео.

Стоит отметить, что ранее российский политолог Владимир Брутер в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей предположил, что США и их западные партнеры могут обвинить Иран в нападении на нефтяные танкеры в Оманском заливе.

В четверг иранские СМИ сообщили, что в Оманском заливе совершено нападение на два нефтяных танкера — Front Altair, который шел под флагом Маршалловых островов, и Kokuka Courageous, который следовал под флагом Панамы. По информации журналистов, взрывы и пожар на судах могли стать последствием торпедной атаки. Все члены экипажей пострадавших судов были эвакуированы на территорию Ирана.

На борту Front Altair, по информации судовладельца, находились 11 россиян, 11 филиппинцев и грузин. Никто из граждан РФ не пострадал.

Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал атаку на корабли попыткой «зажечь пожар войны» на Ближнем Востоке. Он напомнил, что через Оманский залив и Ормузский пролив проходит морской путь, по которому вывозятся колоссальные объемы нефти, добываемой в разных странах.

Совет Безопасности ООН проведет в четверг экстренное заседание, посвященное нападению на танкеры в Оманском заливе.