Младший сын Соколова рассказал, как брат убивал мать

Санкт-Петербург, 13 июня. Жена бывшего вратаря сборной России Максима Соколова обнаружена мертвой в своем доме в поселке Новая Романовка Ленинградской области.

Сообщение в полицию поступило от соседей спортсмена, к которым прибежал его младший сын. Юноша попросил о помощи, сообщив, что его старший брат бросился на маму с ножом. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции обнаружили жену Соколова с перерезанным горлом. В настоящее время на месте преступления работают сотрудники Следственного комитета.

Старший сын Соколова также был обнаружен на месте происшествия с тяжелыми телесными повреждениями, он был госпитализирован во Всеволожскую клиническую межрайонную больницу. По данным источника в полиции, в настоящее время младший сын Соколова дает показания по делу об убийстве матери.

«Старший ребенок вошел в комнату к младшему брату после убийства матери и сказал, что убьет его. Он ответил ему: «Не надо, я же тебя люблю». В тот момент, как заявляет парень, он еще не знал, что мать мертва», — рассказал источник.

В момент убийства в доме находились мать и двое ее сыновей. Кто именно является убийцей жены Соколова, пока неизвестно, передает KP.RU.

Старший сын Соколова также является хоккеистом. В настоящее время он играет на позиции вратаря в молодежной команде «СКА-1946», которую тренирует его отец. Соколов-младший принял участие в двух играх, по итогам которых у него 100% отраженных бросков.