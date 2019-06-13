Диетологи рассказали, кому не стоит есть черешню

Москва, 13 июня. Регулярное употребление черешни позволит избавиться от проблем с сердцем и сосудами, так как эта ягода имеет высокий тонизирующий эффект, а также благотворно влияет на иммунную систему. Об этом рассказала диетолог Елена Соломатина.

По ее словам, черешня является источником полезных микроэлементов и минералов, например в ней много витаминов группы B, фосфора, кальция и других полезных веществ. Особенно ценными являются содержащиеся в ней антиоксиданты, замедляющие процессы старения.

«Черешня полезна тем, у кого есть проблемы с желудочно-кишечным трактом. В этом продукте содержится большое количество пектинов (растворимая клетчатка), которые выводят из организма токсины, шлаки, излишки желчных кислот, радионуклиды и ненужные бактерии», ― приводит ее слова газета «Вечерняя Москва».

Также черешня содержит каротиноиды – предшественники витамина А, которые благотворно влияют на кожу, зрение и состояние волос.

Лучше всего для регулярного употребления тем людям, которые хотят похудеть, подходит черешня несладких сортов. Хорошим вариантом вместо черешни может стать обыкновенная вишня. Можно делать разгрузочные дни на черешне – в этом случае можно потерять до трех килограмм в день, однако врачи не рекомендуют увлекаться этим.

Иногда от черешни лучше отказаться, заменив ее какой-нибудь другой ягодой, например, в случае непроходимости кишечника.