ЕС подтвердил предварительную дату переговоров по газу с РФ и Украиной

Москва, 13 июня. Евросоюз подтвердил предварительную дату переговоров по газу с участием России и Украины. По словам вице-президента Еврокомиссии по энергосоюзу Мароша Шефчовича, встреча должна состояться в сентябре.

Appreciated the constructive approach. Min @novakav1 confirms Russia's ready for #TrilateralGasTalks' next round in Sept. After my consultations w #Ukraine I'm set to convene them. Time is of the essence: the end of 2019, when the Gazprom-Naftogaz contract ends, round the corner. pic.twitter.com/9V2OmY7zrY