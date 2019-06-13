ЕС подтвердил предварительную дату переговоров по газу с РФ и Украиной

Москва, 13 июня. Евросоюз подтвердил предварительную дату переговоров по газу с участием России и Украины. По словам вице-президента Еврокомиссии по энергосоюзу Мароша Шефчовича, встреча должна состояться в сентябре.

«Я собираюсь их созвать после моих консультаций с Украиной. Время очень важно: конец 2019 года, когда истекает контракт «Газпрома» и «Нафтогаза», не за горами», — пишет Шефчович в Twitter.

Appreciated the constructive approach. Min @novakav1 confirms Russia's ready for #TrilateralGasTalks' next round in Sept. After my consultations w #Ukraine I'm set to convene them. Time is of the essence: the end of 2019, when the Gazprom-Naftogaz contract ends, round the corner. pic.twitter.com/9V2OmY7zrY — Maroš Šefčovič???????? (@MarosSefcovic) 13 июня 2019 г.

В четверг Шефчович встретился с главой Минэнерго России Александром Новаком и обсудил текущую ситуацию с транзитом. По итогам встречи российский министр объявил, что Россия готова пойти на мировую по газовым арбитражным спорам с Украиной, продлить транзитный контракт на действующих условиях и возобновить прямые поставки газа в соседнее государство.

Более того, по словам Новака, «Газпром» готов предоставить Украине скидку в 25% и принять участие в консорциуме по управлению украинской газотранспортной системой.

Напомним, что Украина с 2015 года перестала покупать газ у России. Вместо этого страна приобретает российское же топливо, но уже через перекупщиков в Европе и по завышенной цене. Кроме того, Киев последовательно выступает против строительства газопровода «Северный поток — 2», который планируется построить в обход Украины, поскольку в этом случае государство может лишиться стабильного дохода от транзита российского газа.

Российские власти ранее заявляли, что согласны сохранить транзит газа через Украину после запуска «Северного потока — 2» при условии, что он будет рентабельным, неполитизированным и что Киев отзовет все иски к «Газпрому».