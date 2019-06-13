Международные резервы России превысили отметку в 500 миллиардов долларов

Москва, 13 июня. Международные резервы России, по данным на 7 июня текущего года, составили 502,7 миллиарда долларов, что на 7,5 миллиарда долларов выше уровня неделей ранее. Об этом сообщил Центральный банк РФ.

Таким образом, объем международных резервов превысил установленный регулятором целевой уровень на отметке в 500 миллиардов долларов. В сообщении уточняется, что резервы выросли на 1,5%. Причиной этому ЦБ РФ назвал положительную переоценку и покупку иностранной валюты в рамках бюджетного правила.

Напомним, что международные резервы России представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ. Они состоят из специальных прав заимствования (SDR), средств в иностранной валюте, резервной позиции в Международном валютном фонде (МВФ) и монетарного золота.

Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на открытии заседания правительства сообщил, что профицит федерального бюджета России превысил 665 миллиардов рублей по итогам первого квартала 2019 года. По слова главы Кабмина, выросла доля доходов, которые не связаны с экспортом нефти и газа, сейчас они составляют порядка 57% всей доходной части.

Глава правительства рассказал и о кассовом исполнении бюджета. По словам Медведева, ситуация с этим показателем осталась примерно на том же уровне, что и в предыдущие годы.

Ранее сообщалось, что регионы России «нарастили» бюджет в 2018 году. По мнению экспертов, прогресс связан с увеличением поступлений от местных налогов.