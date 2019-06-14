Вопросы международной безопасности обсудят на форуме «Развитие парламентаризма»

В Госдуме идет подготовка ко второму Международному форуму «Развитие парламентаризма» и парламентской конференции «Россия – Африка». Об этом сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

«В этом году Форум планируют посетить представители парламентов, международных парламентских организаций и эксперты более чем из 110 стран. Мы ожидаем более 80 официальных парламентских делегаций», — приводит слова спикера пресс-служба Госдумы.

Основными темами обсуждения станут вопросы международной безопасности, цифровой экономики, борьбы с бедностью и неравенством, гуманитарного права, защиты экологии, роли молодежи в развитии парламентаризма, добавил Володин.

Председатель нижней палаты парламента также рассказал о парламентской конференции «Россия – Африка». Как ожидается, в ней примут участие представители более 30 стран континента.

«В повестке мероприятия – законодательное обеспечение торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества России и африканских стран, обмен законотворческим опытом», — уточнил Володин.

По словам спикера Госдумы, укрепление отношений со странами Африки, в том числе, гуманитарного и торгово-экономического сотрудничества – один из приоритетов.

«Развитие межпарламентских отношений должно активизировать взаимодействие между нашими странами», — подчеркнул Володин.

Напомним, второй Международный форум «Развитие парламентаризма» пройдет в Москве 1-2 июля. Парламентская конференция «Россия – Африка» запланирована на 3 июля.

В 2018 году в первом Форуме приняли участие более 500 парламентариев и экспертов из 96 стран мира. На мероприятие приехало 58 официальных парламентских делегаций