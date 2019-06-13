Слуцкий заявил, что Россия не потерпит больше от ПАСЕ никаких санкций

Москва, 13 июня. Россия готова вернуться в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ), если будет принята резолюция с изменениями в регламент о запрете на лишение национальных делегаций права голоса, заявил журналистам председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. Парламентарий подчеркнул, что РФ больше не потерпит от ПАСЕ никаких санкций.

«Россия не потерпит больше от ПАСЕ никаких, даже микроскопических санкций», — подчеркнул Слуцкий.

По словам депутата, российская делегация готова вернуться в ПАСЕ, «если будет принята резолюция с изменениями в регламент о запрете на лишение национальных делегаций права голоса».

«Но если наши полномочия вновь подвергнут пересмотру, если ПАСЕ вновь пойдет на поводу русофобского меньшинства и решит продолжать санкционную игру, мы выйдем из зала и уедем из Страсбурга», — подчеркнул Слуцкий.

Депутат добавил, что российская делегация «вернется только на равных, как равноправная делегация — в соответствии с духом и буквой заявления КМСЕ».

Российская делегация была лишена права голоса в 2014 году после воссоединения Крыма с РФ. В 2015 году на рассмотрение ассамблеи дважды выносился вопрос о восстановлении прав РФ, однако действующие ограничения остались в силе. В ответ Москва приостановила свою работу в ПАСЕ, а в 2017 году прекратила платить взносы в Совет Европы.

В начале апреля делегаты ПАСЕ приняли резолюцию, в которой, помимо прочего, говорилось о необходимости сохранения России в Совете Европы, сообщала «Газета.ру».

В четверг председатель Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что Россия оставляет за собой право покинуть ПАСЕ в том случае, если полномочия ее делегации будут подтверждены не полностью.

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев сообщил ранее, что окончательное решение об участии в июньской сессии ПАСЕ «будет приниматься в ближайшие дни коллективно руководящими органами палат Федерального собрания».