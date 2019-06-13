Сын Зверева рассказал, почему ушел в монастырь

Москва, 13 июня. Приемный сын известного стилиста Сергея Зверева объяснил причины своего решения уйти в монастырь. По словам молодого человека, на этот шаг его побудило интервью отца, в котором тот раскритиковал свою сноху, сообщает KP.ru.

«Жену зачем-то мою оскорбляет. Я просто, никому не сказав, ушел в монастырь, отключил все телефоны и ушел полностью в себя, чтобы вылечить свою душу. Я хочу уйти от всего мирского, от негатива, от непонимания с отцом, который меня вообще не слышит», — рассказал Сергей Зверев-младший в разговоре с Андреем Малаховым.

Напомним, что в одном из интервью Сергей Зверев раскритиковал жену своего сына Юлию, на которой тот женился втайне от отца в 2017 году. Стилист заявил, что она сразу ему показалась алкоголичкой, наркоманкой и бывшей заключенной. В итоге оказалось, что она действительно отбывала тюремный срок и ее лишили родительских прав.

После этого Сергей Зверев-младший, который уже долгое время находится в ссоре с отцом, объявил о решении уйти в Борисоглебский монастырь, где стал послушником. Сейчас молодой человек живет в небольшой келье и помогает монахам с хозяйством — чистит картошку и убирает за крупным скотом.

Отметим также, что в апреле отец новоявленного послушника в беседе с Малаховым заявил, что готов помириться с сыном, если тот разведется и найдет работу. По его словам, семья чуть не потеряла бабушку Сергея Зверева-младшего, когда та узнала о свадьбе внука. Да и сам стилист признался, что стал весь на нервах после этого. После этого собеседник Малахова расплакался прямо перед камерами.