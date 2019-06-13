Центробанк объявил официальный курс валют на 14 июня

Москва, 11 июня. Центральный банк России объявил официальный курс доллара и евро по отношению к российскому рублю на 14 июня.

Регулятор на официальном сайте сообщил, как изменится стоимость валют в пятницу. Так, по данным Центробанка, курс американской валюты 14 июня составит 64,63 рубля, что на 12 копеек ниже установленного ранее. В то время как евро подешевеет на три копейки и достигнет отметки в 73,01 рубля.

В четверг на открытии торгов на Московской бирже курс доллара вырос на 13 копеек по сравнению с вечером предыдущего дня и составил 64,68 рубля, тогда как евро — 73,06 рубля, пишет «Свободная Пресса».

Ранее банковское учреждение «Тинькофф» презентовало голосового помощника «Олега», который будет помогать клиентам финансово-кредитной организации. Речь идет о первой в мире разработке в финансовой области и лайфстайл-услуг, созданной в России. Как сообщается в релизе, его главная задача — помогать пользователям в решении задач в экосистеме «Тинькофф», делать их жизнь комфортнее.