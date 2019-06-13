Предложившая обсудить «откуда берутся кретины» Малышева оказалась в центре скандала

Москва, 13 июня. Эфир передачи «Жить здорово» на Первом канале стал причиной скандала. В ассоциации «Аутизм — Регионы» с оскорблением восприняли слова ведущей Елены Малышевой, предложившей обсудить в эфире Первого канала «откуда берутся кретины».

Спор вызвал эфир на Первом канале от 13 июня, в ходе которого теледоктор предложила обсудить тему «Откуда берутся кретины». В ассоциации «Аутизм — Регионы» слова Малышевой назвали «оскорблением людей с ментальными нарушениями».

«Наш первый разговор мы назвали строго и сурово. Откуда берутся кретины. Слово кретин — это слово медицинское. Это диагноз, определяющий степень умственной отсталости», — начала передачу Малышева.

По мнению представителей организации, использование столь уничижительного термина в адрес людей с ментальными нарушениями недопустимо. В организации считают, данная лексика является актом вербального насилия в отношении граждан России с интеллектуальной недостаточностью.

На Первом канале претензии общественной организации пока не комментируют. Представитель Малышевой сообщил «Царьграду», что реакции не последует, пока идет премия «Призвание», предложив связаться с ведущей «на неделе», но не сейчас.

Отметим, высказывания Малышевой не в первый раз широко обсуждает общественность. Ранее она заявила, что природой якобы предусмотрены механизмы по устранению людей старше 50 лет, в частности переедание, которому, по ее словам, больше подвержены женщины, чем мужчины, передавала «Газета.ру».

В начале июня страдающая от лимфостаза Гульназ Зайнуллина, которая стала участницей шоу Елены Малышевой «Жить здорово», обвинила телеведущую в обмане. По ее словам, организаторы передачи обещали предоставить ей медицинское обследование, однако после передачи выяснилось, что Зайнуллиной придется все оплатить самостоятельно.

Позднее телеведущая заявила, что данные сообщения не соответствуют действительности. По словам Малышевой, они «связали пациентку с самым лучшим врачом России по лечению слоновости (или лимфостаза)», но она отказалась.