Сирия, 14 июня. Боевики снова нарушили перемирие в Северной Хаме, открыв огонь по городу Керназ. Началась эксгумация останков жертв ИГИЛ1 из массового захоронения юго-восточнее Ракки. Курды заявили, что не допустят поставок пшеницы из Рожавы в контролируемые Дамаском районы САР, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: провели бомбардировки опорных пунктов террористов на юго-западе Идлиба; подверглись обстрелам боевиков в окрестностях города Керназ.

«Джебхат Фатх аш-Шам»1*** («Джебхат ан-Нусра»1): оказалась под ответным ракетным огнем войск САР в предместьях Хан-Шейхуна.

Курды: заявили, что не допустят поставок пшеницы из Рожавы в контролируемые Дамаском районы Сирии.

Провинция Идлиб

Союзные Сирийской арабской армии (САА) ополченческие отряды нанесли удары из ракетных установок по расположениям боевиков в окрестностях города Хан-Шейхун на юге провинции Идлиб, передает Baladi News. О масштабе причиненного исламистам урона оппозиционное информационное агентство не сообщает. Напомним, ранее бандгруппы «Джебхат ан-Нусры» и аффилированных с ней формирований пытались осуществить попытки прорыва обороны войск САР в предместьях Кафр-Набуды в нарушение режима полного прекращения огня в Идлибской зоне деэскалации.

Самолеты Су-24 ВВС САР провели бомбардировки опорных пунктов террористов на юго-западе региона в ответ на нападения «Хайят Тахрир аш-Шам». Согласно информации Twitter-ресурса (@MMCSYR), авианалетам подверглись позиции радикалов недалеко от поселка Свохан. В настоящий момент сведения о потерях в рядах джихадистов уточняются.

Провинция Ракка

Волонтеры в Ракке приступили к эксгумации останков из массового захоронения в лагере «Ат-Талаи» юго-западнее административного центра провинции, передает портал Enab Baladi. Отмечается, что оно состоит из большого количества могильных ям, в которых содержатся сразу по 12-13 тел. Несколько лет на этом объекте велась подготовка боевиков «Исламского государства»1. Ранее завершилось извлечение останков из большого захоронения в районе Аль-Фухейха в пригороде Ракки. В общей сложности там находились трупы порядка четырех с половиной тысяч людей. Между тем сами курские бойцы Сирийских демократических сил (SDF)****, незаконно удерживающие большую часть провинции, даже не приступили к полноценным мероприятиям по разбору завалов в административном центре. Предполагается, что под руинами зданий, разрушенных американскими бомбардировками, могут находиться еще несколько тысяч тел местных жителей.

Провинция Хама

Исламисты вновь нарушили перемирие в Северной Хаме. На этот раз бандгруппы открыли огонь по позициям правительственных сил в предместьях прифронтового города Керназ, сообщает Step News Agency. Никаких данных о потерях в рядах военнослужащих САА не поступало. Данные о возможных жертвах среди гражданского населения близлежащих жилых кварталов пока выясняются. Базирующиеся вдоль южной границы «Большого Идлиба» террористы регулярно обстреливают прифронтовые населенные пункты, подконтрольные армии САР. Особенно часто под прицелом джихадистов оказываются соседние города с большим количеством жителей-христиан, такие как Скальбия и Мхарде.

Провинция Хасака

По сведениям Baladi News, один из представителей так называемого местного самоуправления в провинции Хасака, сформированного курдами при поддержке американцев, заявил, что «администрация» региона будет всячески препятствовать осуществлению поставок партий пшеницы с северо-востока САР в контролируемые официальным Дамаском районы арабской республики. Напомним, ранее из Хасаки и других частей так называемого Сирийского Курдистана поступали данные о крупных пожарах, которые уничтожили тысячи гектаров урожайных полей. Сформированным курдами бригадам пожарной безопасности не удалось купировать изначальные источники возгораний, из-за чего огонь очень быстро распространился.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)