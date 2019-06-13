«Нафтогаз» обещает рассмотреть предложения «Газпрома» по урегулированию спора
Киев, 13 июня. Украина не получала от «Газпрома» предложений по урегулированию арбитражных разбирательств по газовому вопросу путем мирового соглашения, заявил исполнительный директор украинской компании «Нафтогаз» Юрий Витренко на своей странице в Facebook.
Витренко отреагировал на публикации СМИ о том, что глава Минэнерго России Александр Новак сообщил о передаче Киеву предложений по урегулированию вопроса арбитража между «Нафтогазом» и «Газпромом» мировым соглашением.
«Мы можем сообщить, что «Нафтогаз» пока не получал никаких таких предложений», — написал исполнительный директор «Нафтогаза» в соцсети.
Он добавил, что, если такое предложения поступит в «Нафтогаз», то компания «внимательно их рассмотрит». Витренко добавил, что Киев может рассмотреть в этом контексте вопрос того, как Москва будет выполнять решения арбитражей, вопрос условий нового транзитного контракта.
По его словам, в складывающихся обстоятельствах следует ожидать «прекращения транзита с 2020 года». Он напомнил, что в следующем году контракт на транзит российского газа между «Нафтогазом» и «Газпромом» прекратит действие.
Напомним, министр энергетики России Александр Новак ранее, по итогам переговоров с заместителем председателя Еврокомиссии по вопросам энергосоюза Марошем Шефчовичем, сообщил, что Москва готова продлить контракт на транзит газа через украинскую территорию на действующих условиях.
Напомним, в апреле прошлого года Новак заявил, что Россия готова рассмотреть вопрос о сохранении транзита газа через Украину с 1 января 2020 года, если его условия будут экономически обоснованны. Глава «Газпрома» Алексей Миллер подтвердил, что компания не намерена полностью отказываться от транзита газа через эту страну.
В 2015 году Киев прекратил закупку газа у Москвы. В настоящее время Украина закупает российский газ по реверсу из стран Евросоюза.