Сирия, 14 июня. ВКС РФ ликвидировали 22 боевика и их укрепления на северо-западе Хамы. США направили очередной военный конвой в Сирию. Курды проводили аресты гражданских лиц в Хасаке, Ракке и Дейр-эз-Зоре, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: нанесли боевикам урон в живой силе и военной технике на северо-западе Хамы.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: обстреляли позиции исламистов на границах «Большого Идлиба»; отбили нападение ИГ1 на востоке Хомса; уничтожили два конвоя джихадистов на юге Идлиба; сбили дрон радикалов на севере Хамы.

«Исламское государство»1: предприняло вылазку в Ракке; планирует нападение на одну из тюрем курдов в Хасаке; подозревается в установке СВУ в Ас-Сусе на юго-востоке Дейр-эз-Зора.

«Тахрир Аш-Шам»: обстреляла пост наблюдения Турции на северо-западе Хамы; ударила по городу Сальхаб в Хаме.

Курды: арестовали 12 человек в провинции Ракка; задержали нескольких молодых людей и корреспондента сирийского издания в провинции Хасака; провели серию арестов в городе Аш-Шаннан в Дейр-эз-Зоре.

ВС Турции: понесли потери в результате атаки курдов в Африне на северо-западе Алеппо.

Соединенные Штаты: направили новый военный конвой курдам в Сирию.

Провинция Алеппо

В минувшие сутки в северо-западной части региона вновь фиксировалась подпольная деятельность группировки «Силы освобождения Африна». Как передавал на своей странице в сети Twitter военный источник (StasSwanky), курдские радикалы нанесли удары по стене, возводимой протурецкими исламистами на границах Африна, и по группе бойцов вооруженных сил Турции, базировавшихся вблизи нее. В результате обстрела погибли и получили ранения турецкие военнослужащие. Напомним, впервые информация о начале строительства бетонной стены вокруг Африна появилась в конце апреля.

Тем временем северо-западнее Алеппо возобновились взаимные обстрелы между Сирийской арабской армией (САА) и боевиками вооруженной оппозиции. По данным новостного портала Halab Today TV, правительственные подразделения ударили по военным объектам боевиков у населенного пункта Хайян.

Провинция Хомс

Поступала информация о новом нападении джихадистов «Исламского государства», предпринятом на востоке Хомса. Согласно сведениям оппозиционного Twitter-канала (jisrtv), боевики организовали вылазку на позиции Сирийской арабской армии (САА) к юго-востоку от Ас-Сухны, убив в ходе столкновений 11 сирийских солдат. Однако данные сведения до сих пор не получили подтверждения от официальных СМИ. Предполагалось, что террористы пробрались на подконтрольные правительственным войскам территории со стороны оккупированного США района на юге провинции, где располагается американская база «Ат-Танф».

Провинция Дейр-эз-Зор

Продолжились рейды «Демократических сил Сирии»**** (SDF) в Дейр-эз-Зоре. Согласно информации Twitter-канала (EuphratesPost), обыски состоялись в городе Аш-Шаннан, в результате чего были задержаны несколько гражданских лиц. Местные активисты уверены, что причиной ареста стала не связь с террористами «Исламского государства», а протестные настроения задержанных. Как известно, все больше сирийцев выступают против оккупации курдов и поддерживающих их США. Во второй половине дня также прошли аресты в населенных пунктах Аль-Джинина и Аль-Джиа.

Интернет-портал Masar Press Agency сообщал о взрыве СВУ в городе Ас-Суса, результатом которого стало ранение женщины. Как отмечалось, в установке бомбы подозреваются боевики «спящих ячеек» ИГИЛ1.

Провинция Идлиб

На юге провинции на протяжении всего дня продолжались вооруженные стычки между исламистскими бандформированиями и правительственными силами. Согласно данным военного источника в сети Twitter (AleppoAMC), сирийская авиация провела воздушные атаки укрепрайонов джихадистов вблизи городов Кафр-Саджна, Хан-Шейхун, Абидин, Сфухен и Термала, тогда как солдаты САА обменивалась ударами с боевиками на подступах к населенным пунктам Хубейт, Ас-Сахр, Маарет Хурма, Ахсам, Джозеф и Шейх Мустафа. Согласно данным военного источника в сети Telegram (C_Military1), это привело к ликвидации ряда исламистов и их военной техники.

Провинция Ракка

Агентство новостей Mena-Monitor заявляло о том, что последние вылазки боевиков «Исламского государства», случившиеся в среду, привели к гибели трех курдских бойцов. Два члена «Демократических сил Сирии» (SDF) были убиты в результате детонации мины на севере провинции, еще один погиб у моста Аль-Джадид в административном центре региона, после чего террористы захватили его автомобиль.

Также на занимаемых курдами территориях возобновились аресты гражданских лиц в рамках принудительной мобилизации. Так, не менее 12 человек были задержаны недалеко от Ракки и направлены в лагерь на бывшей базе 17-й дивизии Сирийской арабской армии (САА) для прохождения обучения.

Поступали данные о пожарах в районе населенных пунктов Айн-Исса, Хададж и Махмудли, в результате которых были уничтожены около 5500 дунамов урожая пшеницы и ячменя. Кроме того, погиб один из мирных жителей, тогда как еще три человека получили серьезные ожоги.

Провинция Хама

Исламисты террористического альянса «Тахрир Аш-Шам» продолжили провоцировать столкновения с Сирийской арабской армией (САА) на линии разграничения сил сторон. Согласно данным военного источника в Twitter (VivaRevolt), боевики «Джебхат Ан-Нусры»1 ударили по расположениям Сирийской арабской армии (САА), а также открыли огонь по жилым районам города Сальхаб и по аэродрому в Хаме. Со своей стороны правительственные подразделения обстреляли военные объекты радикалов вблизи Кафр Зеты и Аль-Латамины.

Под огнем «Ан-Нусры» и союзных ей бандгрупп оказался пост наблюдения вооруженных сил Турции, находящийся у вершины Джебель-Завия. По данным Минобороны РФ, Анкара обратилась к представителям российского Центра по примирению враждующих сторон с просьбой о нанесении ответных ударов по агрессору, после чего вылеты в регионе осуществили ВКС РФ. Так, четыре авиаудара пришлись по укрепрайонам боевиков в окрестностях населенного пункта Докмак и высоты Джебель-Таверта, что привело к потерям со стороны исламистов как в живой силе, так и в военной технике. Twitter-канал (Bosni94) заявлял об уничтожении как минимум 20 радикалов. Кроме того, в прифронтовой зоне был сбит ударный беспилотник джихадистов, предавал тот же источник.

Провинция Хасака

В Хасаку прибыл очередной военный конвой от Соединенных Штатов. Военный источник в сети Twitter (VivaRevolt) передавал, что порядка 120 транспортеров с техникой и вооружением пересекли сирийско-иракскую границу в районе контрольно-пропускного пункта «Семалка».

Появились сведения о том, что джихадисты «Исламского государства» готовятся прибегнуть к вооруженному налету на одну из тюрем «Демократических сил Сирии» (SDF), дабы освободить ряд своих высокопоставленных боевиков.

В провинции прошли новые аресты гражданских лиц, проживающих в городе Рас Аль-Айн, передавал информационный портал Al Manar News. Как отмечалось, задержанные будут направлены на принудительную службу в ряды SDF. Кроме того, курды взяли под стражу сотрудника одного из сирийских изданий по имени Халед Аль-Хасан в городе Камышлы. Напомним, это не первый случай незаконного ареста корреспондентов в провинции.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)