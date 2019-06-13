Фанатов напугало видео с изменившимся до неузнаваемости солистом «Иванушек»

Москва, 13 июня. Звезда музыкальной группы «Иванушки International» Андрей Григорьев-Апполонов поздравил подписчиков с Днем России, опубликовав в Instagram видео, где предстал крупным планом. Однако ролик вызвал у большинства подписчиков обеспокоенность внешним видом артиста.

На странице певца в социальной сети появилась публикация, в которой исполнитель признался России в любви и поздравил соотечественников с праздником. На размещенном видео Григорьев-Апполонов в солнцезащитных очках посылает поклонникам воздушный поцелуй.

Многих фанатов ролик с изменившимся до неузнаваемости солистом «Иванушек» напугал. Они отметили, что артист выглядит совершенно иначе, чем прежде, и предположили, что виной тому пристрастие певца к алкоголю. Музыкант и ранее признавался, что во время депрессии часто выпивал.

«С алкоголем нужно завязывать и следить за собой», — написала tatti4725.

Однако нашлись и те, кто вступился за любимого исполнителя, пишет «Дни.ру». Фанаты подчеркнули, что Григорьев-Апполонов, в отличие от других звезд шоу-бизнеса, не прячет лицо за фотофильтрами и не пользуется услугами пластических хирургов.

«Люди, какие вы злые, однако! Человек радостью делится с вами же. Росли все на песнях «Иванушек», можно и поуважительней отнестись», — возмутилась zakuliska.

Стоит отметить, что семья популярного исполнителя переживает не лучшие времена — в прошлом году его жена ушла к 27-летнему форварду подмосковных «Химок». Пара в течение длительного времени скрывала кризис в отношениях. Солист «Иванушек» и Марина Банкова прожили в браке более 15 лет. За это время у них родилось двое детей.

Изначально друзья пары думали, что отношения с игроком — всего лишь легкая небольшая интрижка. Однако девушка познакомила форварда с 15-летним Иваном и 11-летним Артемием, а позже, как пишут СМИ, переехала к баскетболисту.

Ранее бессменный солист «Иванушки International» Кирилл Андреев рассказал о «проклятии», которое преследует коллектив на протяжении многих лет. Поклонники известного музыкального проекта убеждены, что место так называемого «маленького Иванушки» невезучее. Состав группы менялся два раза, и оба из них коснулись одной и той же позиции.