Эксперт объяснил, зачем США размещают армию и ударные беспилотники в Польше

Москва, 13 июня. Размещение американских военнослужащих и ударных беспилотников в Польше не представляет угрозы для России. Об этом заявил австралийский политолог и бывший сотрудник WikiLeaks Джамал Дауд.

Ранее стало известно, что президенты США и Польши Дональд Трамп и Анджей Дуда провели встречу в Вашингтоне, по итогам которой была достигнута договоренность об увеличении американского военного присутствия на польской территории. Трамп и Дуда договорились о размещении в Польше эскадрильи американских разведывательно-ударных беспилотников MQ-9 Reaper. Кроме того, Вашингтон планирует увеличить численность своих военнослужащих в Польше на тысячу человек. В настоящее время на территории Польши дислоцируются более 4,5 тысяч военнослужащих США.

Дауд уверен, что лишняя тысяча американских военнослужащих в Польше не несет угрозы России. Разведывательно-ударные беспилотники также не представляют военной угрозы для РФ, однако они являются эффективным средством шпионажа, передает телеканал «360».

«Беспилотники — очень эффективное средство шпионажа, которое может нанести урон за счет способности собирать информацию и передавать ее разведывательным ведомствам», — добавил эксперт.

Он также добавил, что США пытаются увеличить свои разведывательные возможности в Европе, чтобы осуществлять наблюдение не только за Россией, но и за странами ЕС. При этом эксперт уверен, что количество американских беспилотников в Европе будет увеличиваться в будущем. Кроме того, размещение американских беспилотников в Польше является хорошей рекламой военного оборудования. Власти Польши с удовольствием купят американские беспилотники, что выглядеть еще более «антироссийской и проамериканской» страной. Стоимость одного разведывательно-ударного дрона MQ-9 Reaper составляет 16,9 миллионов долларов.