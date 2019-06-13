Сирия, 13 июня. Курды продолжают проводить рейды в Дейр-эз-Зоре. Джихадисты «Ан-Нусры»*** ударили по военному аэродрому в Хаме. Бывшие боевики ИГ1 были обнаружены в рядах протурецких бандрупп в Хаме и Алеппо, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: подверглись обстрелу боевиков в Хаме.

«Сирийская свободная армия»** (ССА): принимает в свои ряды бывших террористов ИГ.

Курды: провели серию арестов в деревнях Аль-Джинина и Аль-Джиа на востоке Дейр-эз-Зора; столкнулись с пожарами в Ракке, погибли и получили ранения мирные жители.

«Хашд Аш-Шааби»: уничтожили двух террористов в иракской провинции Салах Эд-Дин.

Провинция Алеппо

Появились новые свидетельства того, что в рядах протурецких вооруженных формирований, действующих в северо-восточной части Алеппо, присутствуют бывшие террористы «Исламского государства»1. Военный источник в сети Twitter (econundertow) обнародовал фотографию одного из ныне протурецких боевиков в одежде с символикой террористической группировки. Напомним, ранее также появлялись сообщения местных активистов о присутствии среди исламистов «Сирийской свободной армии» (ССА) членов ИГИЛ1.

Провинция Дейр-эз-Зор

Информационный портал DeirezZor 24 сообщает о том, что «Демократические силы Сирии»**** (SDF) вновь прибегли к рейдам в оккупированных районах. Курдские радикалы провели серию арестов в деревнях Аль-Джинина и Аль-Джиа. Более подробная информация в настоящий момент уточняется. Напомним, несколько часов назад прошли обыски в городе Аш-Шаннан, что также привело к задержанию ряда гражданских лиц. Местные активисты отмечали, что арестованным были предъявлены необоснованные обвинения в связях с террористами «Исламского государства». Их дальнейшая судьба неизвестна.

Провинция Ракка

Информационное агентство Midline-News сообщает о том, что на полях, засеянных пшеницей и ячменем, недалеко от города Айн-Исса в северной части Ракки вновь вспыхнули пожары. Стремительное распространение огня привело к гибели одного, и ранению трех мирных жителей. Притом, по информации местных источников, пострадавшие находятся в критическом состоянии. Также в результате произошедшего были уничтожены более четырех тысяч дунамов сельскохозяйственных угодий. Кроме того, порядка 1500 дунамов посевов оказались поражены в деревне Хададж к западу от административного центра провинции. Пожары затронули и оливковые деревья вблизи поселения Махмудли. Напомним, в поджогах урожая обвиняются террористы «Исламского государства». Ранее отмечалось, что проблема возгораний приобрела огромные масштабы в занимаемых курдами районах ввиду отсутствия правильно построенной и организованной системы пожарной безопасности.

Провинция Хама

Военный источник в сети Telegram (gymrathippie) опубликовал видеозапись, на которой запечатлен один из базирующихся в северных районах Хамы протурецких боевиков, пообещавший отомстить за утраченные территории в Алеппо и Идлибе, а также за потерю города Багуз-Фаукани, который долгое время считался оплотом «Исламского государства» в Дейр-эз-Зоре. При этом на одежде боевика присутствует символика ИГИЛ. Предполагается, что радикал на видео является одним из бывших террористов ИГИЛ, вступивших в ряды вооруженной оппозиции.

Между тем исламисты террористической коалиции «Тахрир Аш-Шам» продолжают обстреливать подконтрольные Сирийской арабской армии (САА) районы провинции из РСЗО «Град». Как передает Twitter-канал (Step_Agency), на этот раз под огнем оказался военный аэродром в Хаме. Никаких данных о возможных жертвах среди гражданских лиц или сирийских солдат пока не поступало.

Ирак

Агентство новостей Iraqi News сообщает о том, что проправительственные ополченческие отряды «Хашд Аш-Шааби» продолжают спецоперацию по поиску так называемых спящих ячеек «Исламского государства» в провинции Салах Эд-Дин. В ходе обысков удалось уничтожить двух террористов ИГ, личность которых была установлена. Отмечается, что боевики по прозвищу Абдулла Мохамед Аль-Джабури и Бассам Мохамед Аль-Джабури планировали организовать несколько вылазок в мирных районах города Аш-Ширкат. Напомним, накануне в регионе также велась работа по выявлению подпольных групп джихадистов, в результате которой вооруженным силам Ирака удалось задержать одного из радикалов группировки. Как известно, территории Иракской Республики были объявлены полностью зачищенными от джихадистов ИГ в конце 2017 года, тем не менее их подпольная деятельность все еще представляет угрозу для стабилизации обстановки в стране.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)