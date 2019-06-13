СКА выразил соболезнования в связи с трагедией в семье экс-вратаря Соколова

Санкт-Петербург, 13 июня. Петербургский хоккейный клуб СКА выразил соболезнования своему бывшему вратарю Максиму Соколову, который потерял жену.

«В семье Максима Соколова произошел трагический инцидент. Хоккейный клуб СКА соболезнует Максиму Соколову и его семье и окажет всестороннюю помощь», — пишет команда в Twitter.

Руководство СКА отказалось от дальнейших комментариев до окончания следственных действий. Ранее сообщалось, что супруга бывшего хоккеиста была убита в своем доме в коттеджном поселке Новая Романовка (Ленинградская область).

По предварительным данным, на женщину напал старший сын Соколова — 18-летний Максим, который играет на позициях голкипера в петербургском клубе СКА-1946. Он перерезал матери горло. Сам молодой человек был доставлен в больницу с колото-резаными ранами шеи, груди и кистей. Врачи оценивают его состояние как тяжелое. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Напомним, что Максим Соколов входил в состав сборной России на Олимпийских играх в Турине. Он имеет титул чемпиона России 2004 года и победителя Евротура 2005 года. За свою спортивную карьеру Соколов успел выступить за СКА (Петербург), «Северсталь» (Череповец), «Авангард» (Омск), «Металлург» (Новокузнецк), «Трактор» (Челябинск) и «Нефтехимик» (Нижнекамск). В 2014 году спортсмен вернулся в СКА, но уже в качестве тренера.