Эксперт рассказал, как Россия модернизирует антикоррупционное законодательство

Независимый аналитик и социолог Алексей Филиппов уверен, что власти РФ плотно работают над совершенствованием законодательства и дело Голунова прекрасно это демонстрирует.

Ранее представители столичного управления МВД сообщили, что в отделениях полиции остаются четверо задержанных за несанкционированную акцию протеста в «поддержку» журналиста «Медузы» Ивана Голунова, которую в Москве организовали поддерживаемые Западом активисты и «общественные деятели». По словам правоохранителей, все доставленные в отделения полиции участники акции были подвергнуты административному задержанию согласно ст. 27.5 КоАП РФ.

Комментируя инцидент с задержанием Голунова и последовавшую после снятия с него всех обвинений акцию протеста, независимый аналитик и социолог Алексей Филиппов в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей заявил, что «с самого начала российские власти действовали предельно честно и грамотно».

«Проблема в том, что никто из «общественников» и неравнодушных даже не обратил внимания на то, что еще до инцидента с Голуновым Госдума прорабатывала закон о смягчении наказания за хранение наркотиков. Тот же Брыкин (глава рабочей группы при комитете по законодательству Николай Брыкин — Прим. ФАН) ранее сообщал, что решение о внесении проекта закона в парламент может быть принято на заседании 20 июня. Но ведь детально проработать изменения в законе за такое короткое время невозможно. Почему никто об этом не говорит, не задумывается?» — задается вопросом эксперт.

Другими словами, задержание журналиста «Медузы» никак не связано с предлагаемыми изменениями, а если угодно, послаблениями по хранению запрещенных веществ. То есть законодательство совершенствовалось бы даже без общественного резонанса вокруг дела Голунова.

«Законы постоянно меняются, прорабатываются, пересматриваются - это непрекращающийся процесс. И он никак не связан с Голуновым, и ситуация со специальным корреспондентом «Медузы» просто возникла в такое время, просто частный случай. Не думаю, что для власти важна была эта ситуация, для нее на первом месте закон. Считаю ли я справедливым решение по Ивану Голунову? Да, считаю, потому что в данном случае общественность увидела, что законодатели, правоохранители, судебная система постоянно прислушиваются к ее мнению. Но этого никто никогда не замечает, легче ведь просто выходить на акции в центре Москвы и скандировать лозунги в поддержку Голунова, хотя его уже отпустили», — сказал собеседник ФАН.

Он же отметил, что президент России Владимир Путин принял самое верное решение, когда подписал указ об увольнении двух генералов полиции — начальника управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков ГУ МВД по Москве Юрия Девяткина и начальника УВД по ЗАО Москвы Андрея Пучкова. Ранее их увольнения требовал глава МВД Владимир Колокольцев.

Напомним, специального корреспондента «Медузы» Ивана Голунова задержали 6 июня в Москве. В его отношении было возбуждено уголовное дело о незаконном хранении и распространении наркотиков, но 11 июня министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев сообщил, что уголовное преследование Голунова было прекращено.

Добиться закрытия уголовного дела журналиста удалось благодаря конструктивным предложениям, активным действиям и небезразличию к судьбе Голунова со стороны Совета при президенте по правам человека, уполномоченного по правам человека в РФ, Союза журналистов РФ, Общественной палаты Москвы. Однако это не остановило либеральную общественность и оппозиционных лидеров, и они вышли 12 июня, в День России, на акцию в «поддержку» Голунова в центре столицы. И это притом, что журналист к тому времени был полностью чист перед законом. Из этого можно сделать вывод, что для организаторов акции главным были задержания их сторонников, провокация полиции и отработка антироссийской истерии.