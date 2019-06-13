Эсминец США взял на борт экипаж атакованного в Оманском заливе танкера

Вашингтон, 13 июня. Эсминец США Bainbridge взял на борт экипаж атакованного в Оманском заливе танкера Kokuka Courageous, сообщил представитель центрального командования вооруженных сил Соединенных Штатов подполковник Эрл Браун.

По данным ВМС США, на борту Kokuka Courageous находился 21 моряк. Весь экипаж покинул атакованное судно.

«В настоящее время экипаж находится на борту корабля Bainbridge», — констатировал Браун.

В зону оперативной ответственности центрального командования американских ВМС входят прежде всего Ближний Восток и Северная Африка.

В четверг иранские СМИ сообщили о том, что в Оманском заливе якобы была совершена атака на два нефтяных танкера — Front Altair, который шел под флагом Маршалловых островов, и Kokuka Courageous, следующим под флагом Панамы. По данным арабских журналистов, взрывы и пожар на судах могли стать последствием торпедной атаки. В настоящий момент никакого официального подтверждения причины инцидента не было озвучено.

Все члены экипажей пострадавших судов были эвакуированы в Иран. На борту Front Altair, по информации судовладельца, находились 11 россиян, 11 филиппинцев и грузин. Никто из находящихся борту россиян не пострадал.

В японском министерстве торговли ранее сообщили, что грузы, которые перевозили пострадавшие корабли, связаны с Токио. Оба танкера находятся в территориальных водах Ирана, куда с визитом прибыл японский премьер Абэ Синдзо. Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф констатировал, что подобное совпадение, на его взгляд, подозрительно.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал инцидент в танкерами.