Близкий к семье Соколова источник прокомментировал убийство жены хоккеиста

Санкт-Петербург, 13 июня. Источник, близкий к семье бывшего вратаря СКА Максима Соколова, прокомментировал убийство его супруги. В разговоре с Федеральным агентством новостей он отметил, что семья Соколовых всегда выглядела сплоченной и дружной, поэтому произошедшая в ней трагедия кажется невероятной.

«Все в шоке, отказываются поверить. Семья выглядела дружной. Когда у сына была онкология, его мать выхаживала, заботилась о нем», — рассказал собеседник агентства.

Следователи между тем уже посетили дом в коттеджном поселке Новая Романовка (Ленинградская область), где произошло преступление. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Как сообщает Следственное управление СК РФ по Ленинградской области, на месте происшествия было обнаружено тело женщины и 18-летний юноша с телесными повреждениями. Молодой человек был доставлен в больницу в тяжелом состоянии.

Ранее сообщалось, что жену экс-хоккеиста Максима Соколова убили под Петербургом. По предварительным данным, на женщину напал старший сын Соколова — 18-летний Максим, который играет на позициях голкипера в петербургском клубе СКА-1946. Собеседник ФАН отметил, что когда вооруженный ножом юноша напал на мать, за помощью к соседям побежал его младший брат. Но помешать подростку не успели: он перерезал матери горло. Ее тело было обнаружено в их доме в деревне Новая Романовка, рядом с ней был найден и Максим с колото-резаными ранами шеи, груди и кистей.