Брюссель, 13 июня. Правая фракция в Европарламенте выступила за нормализацию отношений с Россией и снятие с нее санкций. Об этом заявили создатели объединения — французские, немецкие и итальянские депутаты.

Выборы в Европерламент прошли в мае. После победы представители правых партий создали свою фракцию под названием «Идентичность и демократия». В нее вошли немецкая «Альтернатива для Германии», итальянская партия «Лига» и французская партия Марин Ле Пен «Национальное объединение».

Заместитель председателя новой политической группы Йорг Мойтен высказался за прагматичные отношения с Россией.

«Мы выступаем против продления санкций», — указал немецкий политик.

Согласились с ним и французские парламентарии. Так, новоизбранный депутат Европарламента Тьерри Мариани назвал антироссийские санкции контрпродуктивными.

«В случае любой возможности проголосовать против санкций и за улучшение отношений с Москвой я буду это делать. Одна из наших целей — полное снятие ограничений», — цитирует его телеканал «360».

По словам депутата, его итальянские коллеги из партии «Лига» придерживаются такого же мнения.

«Только США выигрывают от санкций, больше никто», — подчеркнул парламентарий.

Стоит отметить, что ранее и другие европейские политики заявляли о том, что санкции, введенные против России, пора снимать. Признают это и в Соединенных Штатах. Так, агентство Bloomberg опубликовало материал, в котором говорится об «усталости» американских властей от санкций против РФ.

Как отметил заместитель министра иностранных дел республики Манлио Ди Стефано на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), Италия заинтересована в смягчении санкции против России.

При этом общественные и политические деятели как в России, так и за рубежом, не раз обращали внимание на то, что введенные Западом санкции не оказали существенного влияния на экономику страны. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что ограничительные меры связаны с попыткой сдержать развитие государства. По его словам, от действия санкционной политики страдают «прежде всего те, кто ее инициирует».

Ранее спикер Государственной думы Вячеслав Володин заверил, что Россия выдержит вводимые против нее санкции и выполнит все свои обязательства перед гражданами. Он указал, что у желающих «разрушить» Россию и ее экономику ничего не получится. Политик считает, что санкции против Москвы стали неизбежны, как только страна начала развиваться, в том числе как игрок на экономическом поле.