Россиянку Лазареву освободили из тюрьмы Кувейта под залог

Эль-Кувейт, 13 июня. Власти Кувейта освободили из тюрьмы российскую предпринимательницу Марию Лазареву под залог. Об этом в четверг сообщила главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян в Telegram.

«Мы только что отбили из кувейтской тюрьмы Машу Лазареву! Она провела там 472 дня ни за что ни про что. По обвинению в растрате госсредств. Отбивали ее всем нашим арабским телеканалом. И вот — Машу выпустили под залог», — отметила она.

Напомним, что в мае прошлого года суд Кувейта признал возглавляющую компанию KGL Investment Марию Лазареву виновной в растрате госсредств и приговорил ее к 10 годам лишения свободы. Позже суд снял с россиянки обвинения, но при этом он назначил ей огромный залог в 20 млн кувейтских динар (65 млн долларов), в результате чего женщина осталась за решеткой.

В конечном итоге адвокатам Лазаревой удалось снизить сумму залога до одного миллиона кувейтских динаров. Сейчас сторона защиты пытается оспорить приговор суда первой инстанции. Адвокаты полагают, что дело против их подзащитной было сфабриковано ее конкурентами, которые использовали административный ресурс.