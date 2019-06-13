Богомолов отказался обсуждать с Собчак свою личную жизнь

Москва, 13 июня. В новом выпуске авторской программы телеведущей Ксении Собчак приглашенным гостем оказался российский режиссер Константин Богомолов. Герой программы, которому приписывают роман с Собчак, оказался комментировать свою личную жизнь.

С первых минут телеведущая в своей программе «Осторожно, Собчак» подняла тему назначения Богомолова на должность художественного руководителя Театра на Малой Бронной, которое состоялось в конце мая. Собчак также напомнила зрителям, что режиссер является доверенным лицом мэра Москвы Сергея Собянина, сообщает Ридус.

В связи с этим она поинтересовалась у собеседника, состоялось ли его назначение на театральную должность, если бы он не поддерживал московского мэра. Богомолов ответил, что это назначение, возможно, последовало бы вне зависимости от его политической позиции.

«Если бы мне не дали бы театр, я бы все равно остался бы доверенным лицом Собянина», — ответил Богомолов.

После продолжительного интервью, в ходе которого Богомолов и Собчак обсудили театр, писательство, наркотики, режиссер отказался комментировать свою личную жизнь.

Возвращаясь к вопросу поддержки власти, режиссер отметил, что его такие выпады только забавляют, передает «Царьград». Он уточнил, что около десяти лет назад действительно был наблюдателем у Алексея Навального, однако его взгляды изменились в соответствии с ходом реальности.

Напомним, СМИ сообщали ранее, что Собчак после развода начала встречаться с Богомоловым.