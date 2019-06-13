Суд дал Roshen исключительное право перевязывать торты красной лентой

Киев, 13 июня. Хозяйственный суд Киева удовлетворил иск кондитерской корпорации Roshen, основателем которой является бывший президент Украины Петр Порошенко, о праве интеллектуальной собственности на товарный знак в виде красного цвета в упаковке.

Компания давно пыталась зарегистрировать спорный товарный знак, однако в ответ получала от «Укрпантента» и министерства экономического развития и торговли отказы. Спустя долгое время попыток суд наконец дал Roshen исключительное право перевязывать торты красной лентой.

Отмечается, что под действие знака попадают все пленки, сделанные из различного материала. В Roshen, таким образом, зарезервировали за собой право перевязывать упаковки кондитерских изделий лентой этого цвета.

«Суд обязал кабинет министров признать и зарегистрировать за корпорацией Roshen право интеллектуальной собственности на товарный знак (...), которым является красный цвет в упаковке кондитерских изделий», — сообщает издание «Наши деньги».

Напомним, корпорация является одним из крупнейших производителей кондитерских изделий Украины и Восточной Европы, входит в тридцатку крупнейших производителей кондитерских изделий мира. Главный офис компании расположен в Киеве. Продукция Roshen представлена в более чем 30 странах, включая Казахстан, Белоруссию, США, Молдавию, Китай, Израиль, Латвию, Литву, Иорданию, Японию.

Кондитерская корпорация Roshen ежегодно выпускает порядка 450 тысяч тонн изделий. Из ассортимента продукции наиболее известным является торт «Киевский» производства кондитерской фабрики имени Маркса. Порошенко обещал продать свою долю в компании, вступая в должность президента Украины, однако он до сих пор не сделал этого.

Название образовано отбрасыванием первого и последнего слогов от фамилии основателя корпорации — пятого президента Украины Порошенко. Политик в 2018 году получил около 20 миллионов долларов дивидендов (556,7 миллиона гривен) от компании Rothschild Trust, в управлении которой находится принадлежащая ему корпорация Roshen.