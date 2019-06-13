Посол Судана поблагодарил РФ за содействие мирному урегулированию внутреннего кризиса

Москва, 13 июня. Посол Судана в РФ Надир Юсиф Эльтайеб Бабикерг поблагодарил Москву за содействие мирному урегулированию политического кризиса в его стране, сообщили в пресс-службе Фонда защиты национальных ценностей.

В четверг состоялось первое заседание Африканского дискуссионного клуба. Встреча была посвящена урегулированию кризиса в Судане. Как пояснил глава Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич, проект был запущен для обсуждения «без галстуков» вопросов развития стран Африки.

В переговорах могут принимать участие не только эксперты по профильным вопросам, но и представители конфликтующих сторон, например, в Судане. Заседания клуба дают уникальную возможность оппозиционерам донести до представителей власти проблемы, которые, по их мнению, требуют скорейшего решения.

На первой встрече клуба присутствовал Бабикерг. Он поблагодарил участников мероприятия за неравнодушие к судьбе африканских стран, в частности Судана.

«Призываю всех наладить взаимопонимание с Африкой и с Суданом, — отметил посол. — Только так мы можем прийти к общему позитивному решению. Мы приветствуем все братские страны, которым не безразлична судьба нашей страны».

Особое внимание он уделил тому факту, что Москва содействуют решению конфликта в Судане, однако не вмешивается во внутренние дела страны. Он подчеркнул, что далеко не все страны придерживаются такой политики.

Его мнение разделил британский политолог Клифтон Эллис. Он напомнил, что западные страны во все времена пытались различными способами оказать влияние на страны Африки. Он отметил, что это им необходимо для доступа к природным ресурсам континента.

«Правительства западных стран, как правило, используют ООН как свой придаток, чтобы защищать свои действия, преследовать свои цели, тем самым подрывая суверенитет африканских стран», — пояснил он.

Эллис отметил, что против африканских стран Запад применяет такие механизмы, как эмбарго, санкции, ограничение доступа к мировым финансовым рынкам.

«Если с их помощью они не могут достигнуть цели, то переходят к механизму выжженной земли, военных конфликтов, дестабилизации ситуации», — добавил британец.

По мнению члена Попечительского совета Фонда защиты национальных ценностей Михаила Потепкина, активная фаза организованной Западом «оранжевой революции» в Судане началась после того, как страна стала плотно взаимодействовать с Россией. Он пояснил, что Хартум ведет довольно независимую политику и является логистическим узлом Восточной Африки.

Участники обсуждения выразили надежду, что мировое сообщество займет нейтральную позицию и откажется от идеи создавать проблемы правительству Судана в попытках удержать страну от хаоса и гражданской войны. От суданских властей в свою очередь члены клуба ждут проведение необходимых в стране экономических реформ.