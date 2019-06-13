Роскомнадзор проверит соцсеть TikTok на соблюдение законов РФ

Москва, 13 июня. Роскомнадзор проверит контент социальной сети TikTok на соблюдение российского законодательства. Об этом сообщил пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский.

«Роскомнадзор приступил к комплексному анализу контента сервиса TikTok на предмет наличия детской порнографии и другой запрещенной в России информации», — пояснил он.

Ампелонский также добавил, что специалисты Роскомнадзора будут осуществлять систематическое наблюдение за контентом социальной сети TikTok на протяжении 30 дней. По его словам, поводом для проверки послужили многочисленные обращения граждан, в которых сообщалось о наличии в TikTok откровенных видео с участием несовершеннолетних, передает ТАСС.

TikTok имеет большую популярность среди молодежи. Соцсеть позволяет создавать короткие музыкальные видео, транслировать прямые эфиры, а также обмениваться текстовыми сообщениями. Власти ряда стран предъявляли соцсети претензии, так как TikTok поощряет педофилию и распространение порнографии.