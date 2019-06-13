Минтруд РФ предложил проиндексировать зарплаты чиновников на 4,3%

Москва, 13 июня. Министерство труда и социальной защиты РФ предложило с 1 октября проиндексировать зарплаты госслужащим на 4,3%. Соответствующий документ был опубликован в четверг на портале правовой информации.

«Учитывая прогнозный уровень инфляции, проектом указа предусматривается повышение (индексация) окладов денежного содержания по должностям федеральной государственной гражданской службы с 1 октября 2019 года на 4,3%», — говорится в пояснительной записке.

Минтруда предлагает повысить оклады сотрудникам министерства иностранных дел, а также другим госслужащим в соответствии с классным чином и занимаемой должностью. Ведомство уже подготовило проект постановления правительства. Индексация должна происходить из предусмотренных в бюджете средств.

Ранее министр труда и социальной защиты Максим Топилин заявил, что зарплаты будут расти у всех бюджетников, вне зависимости от того, входят ли они в майские указы президента 2012 года. Расходы бюджета на индексацию зарплат бюджетникам в 2019 году составят 5 млрд рублей.