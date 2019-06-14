Эксперт пояснил, кому выгодно атаковать танкеры в Оманском заливе

Нападение на танкеры в Оманском заливе может быть выгодно США и их ближневосточным союзникам — Израилю и Саудовской Аравии. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей заявил ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков.

13 июня в СМИ появились сообщения, что в Оманском заливе атакованы танкеры Front Altair (под флагом Норвегии) и Kokuka Courageous (под флагом Панамы).

Тайваньская энергетическая компания CPC заявила, что в зафрахтованный фирмой Front Altair танкер, который доставлял топливо с Ближнего Востока, «предположительно, попала торпеда». Позднее появились сообщения, что Front Altair затонул. Впрочем, владелец судна информацию опровергает. На данный момент из сообщения посольства России в Тегеране известно, что с Front Altair эвакуировали на другое судно 11 россиян, они не пострадали.

«Это может быть провокация. Кто выиграет от этого, мы скоро узнаем, — заявил в коротком комментарии Федеральному агентству новостей председатель комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный. — Кто будет громче кричать «держите вора», тот и бенефициар. Однозначный ответ пока давать рано».

«В западных СМИ уже делают намеки, что атака на танкеры — дело рук Ирана, который таким образом хочет продемонстрировать, что способен перекрыть Ормузский пролив. Думаю, что эта версия не может быть основной, поскольку для Ирана ставки очень высоки», — в свою очередь отметил Игорь Юшков.

По его словам, американцы как раз могут начать давить на то, что Иран пытается перекрыть стратегически важный для торговли нефтью пролив, а значит, надо начать военную операцию против него.

«Думаю, что иранцы прекрасно понимают логику возможных действий США. Поэтому Иран в реальности пойдет на перекрытие Ормузского залива только в самом крайнем случае и только после того, как американцы начнут военную операцию против Тегерана», — считает собеседник ФАН.

Данная провокация, по его мнению, выгодна Израилю и Саудовской Аравии как региональным игрокам.

«Возможно, они именно таким образом хотят спровоцировать Соединенные Штаты на проведение той самой военной операции, целью которой может стать свержение нынешнего руководства Ирана и утрата им национального суверенитета», — рассказал эксперт.

«Саудовская Аравия фактически воюет с Ираном в Йемене, и не очень-то успешно. В пользу того, что именно саудиты организовали эту провокацию, говорит то, что мы получаем очень мало информации и не видим поврежденные танкеры. Мы увидели одну вмятину после схожего майского инцидента в Оманском заливе. И сейчас информация идет довольно скудная», — рассказал Игорь Юшков.

В мае российские журналисты пытались посмотреть на поврежденные танкеры, но они стоят на военной базе и доступ к ним СМИ закрыт, напомнил эксперт.

«И это очень странно. Похоже на то, что в мае имела место информационная провокация. Тем более что и о прошлом, и о нынешнем инциденте в Оманском заливе сообщает Reuters. Странно, что это агентство единственное имеет доступ к информации о данных инцидентах. Именно это агентство первым сообщало все негативные новости по поводу загрязнения российской нефти хлором. «Роснефть» их даже засудила. Все это как минимум подозрительно», — отметил собеседник ФАН.

Все, что происходит в Оманском заливе, влияет на стоимость углеводородов. Уже сейчас цены немного выросли. В дальнейшем рост может продолжиться, предположил нефтегазовый аналитик.

«Кроме того, данный инцидент как минимум даст американцам более плотно разместиться в этом регионе. И больше отслеживать нефтяные танкеры, идущие по Оманскому заливу», — считает Игорь Юшков.

По его словам, это сильно ограничит возможности Ирана торговать нефтью по серым схемам, когда иранские танкеры выходили в море и там перекачивали черное золото на другие суда.

«Если это произойдет, США смогут более плотно сжимать кольцо экономической блокады вокруг Тегерана. Не думаю, что американцы сейчас пойдут на масштабную военную операцию против Ирана. Он им нужен как разменная карта в отношениях с Китаем», — резюмировал собеседник ФАН.

12 мая 2019 года в исключительной экономической зоне ОАЭ в Персидском заливе подверглись атаке танкеры Amjad и Al Marzoqah, принадлежащие саудовской компании Bahri. Также был поврежден танкер под норвежским флагом Andrea Victory и зарегистрированное в эмиратах судно A. Michel.

Пострадавших среди моряков не было, однако произошел разлив нефти. Согласно одной из версий, танкеры подорвались на минах, установленных некими водолазами. ОАЭ, Саудовская Аравия и США, не приведя убедительных доказательств, заявили, что к нападению причастен Иран. Иранская сторона эти обвинения отвергла.