Госдеп США выступил с угрозами в адрес Индии из-за поставок С-400

Вашингтон, 13 июня. США выступили с угрозами в адрес Индии из-за возможных поставок российских зенитно-ракетный комплексов С-400, заявила первый заместитель помощника госсекретаря по Южной и Центральной Азии Элис Уэллс.

Уэллс выступила с предупреждением в адрес Индии. Она констатировала, что поставки С-400 могут ограничить возможности Нью-Дели по оперативной совместимости с американскими вооружениями.

«В какой-то момент необходимо сделать стратегический выбор относительно партнерства, стратегический выбор относительно того, какие системы вооружений и платформы страна будет внедрять», — подчеркнула американский дипломат во время выступления в комитете по иностранным делам палаты представителей конгресса.

Первый заместитель помощника госсекретаря по Южной и Центральной Азии отметила, что в США будут рассматривать вопрос о введении санкций против Индии, если страна приобретет С-400. По ее словам, в Вашингтоне продолжают «обсуждать, как помочь Индии» не покупать С-400.

Напомним, ранее США отговаривали от приобретения С-400 власти Турции. В связи с этим ряд СМИ распространили слухи о том, что СМИ распространили слухи о том, что Турция рассматривает отсрочку реализации соглашения с Россией по поставкам ЗРК после соответствующей просьбы США. Однако в турецком министерстве иностранных дел опровергли эти сообщения.