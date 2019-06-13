Совбез ООН обсудит инцидент в Оманском заливе на закрытой встрече

Нью-Йорк, 13 июня. Совет Безопасности ООН проведет в четверг экстренное заседание, посвященное нападению на танкеры в Оманском заливе, сообщает Agence France-Presse со ссылкой на дипломатические источники.

И.о. постпреда США при ООН Джонатан Коэн заявлял ранее о намерении поднять вопрос о нападении на танкеры, подчеркнув, что нападение на коммерческие суда является неприемлемым. По его словам, американское правительство оказывает помощь странам региона и оценивает ситуацию.

Агентство Reuters сообщило, что заседание Совбеза ООН по данному вопросу пройдет за закрытыми дверями.

В четверг иранские СМИ сообщили, что в Оманском заливе совершено нападение на два нефтяных танкера — Front Altair, который шел под флагом Маршалловых островов, и Kokuka Courageous, который следовал под флагом Панамы, передавала «Газета.ру». По информации журналистов, взрывы и пожар на судах могли стать последствием торпедной атаки. Все члены экипажей пострадавших судов были эвакуированы на территорию Ирана.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя инцидент, сообщил журналистам, что с Ираном по данному вопросу контактов не было. При этом он обратил внимание, что на данный момент «пока никто не располагает информацией о причинах этих инцидентов и что за ними стоит».

Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал атаку на корабли попыткой «зажечь пожар войны» на Ближнем Востоке. Он напомнил, что через Оманский залив и Ормузский пролив проходит морской путь, по которому вывозятся колоссальные объемы нефти, добываемой в разных странах.