Полторак обещает подписать приказ о принятии «Ольхи» на вооружение армии

Киев, 13 июня. Украинские власти намерены принять на вооружение новую реактивную систему залпового огня «Ольха», разработанную киевским конструкторским бюро «Луч». Об этом в четверг заявил министр обороны страны Степан Полторак по итогам испытаний «Ольхи» и реактивных боеприпасов «Ольха-Р».

«После отработки акта и завершения рассмотрения всех аспектов испытания, я планирую в ближайшее время подписать приказ по поставке на вооружение вооруженных сил Украины и комплекса, и боеприпаса», — приводит слова Полторака пресс-служба Минобороны Украины.

По словам главы оборонного ведомства, до конца года планируется завершить испытания боеприпасов «Ольха-М» и крылатой ракеты «Нептун».

Ранее бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что серийное производство «Ольхи» начнется уже в 2019 году. РСЗО «Ольха» была разработана на основе советской ракетной системы «Смерч». Она способна выстреливать 300-мм управляемой ракетой, полет которой можно корректировать с помощью спутниковых систем GPS и ГЛОНАСС. Дальность полета снаряда составляет до 130 км, скорость — более 1000 метров в секунду. В мае Совета национальной безопасности и обороны Украины опубликовал видео испытаний «Ольхи».