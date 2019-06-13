Эксперт указал, что законы должны работать на уровне автоматизма

Политолог и политтехнолог Алена Август выразила уверенность, что Запад пытался использовать дело Голунова для организации протестов в России.

Ранее в Москве состоялась несанкционированная акция в «поддержку» журналиста «Медузы» Ивана Голунова. Проблема этой акции даже не в том, что она проводилась в День России, а в том, что в ней попросту не было необходимости, так как министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев сообщил, что уголовное преследование спецкора было прекращено.

То есть изначально планируемое шествие в «поддержку» задержанного журналиста превратилось в настоящий шабаш либерально настроенных активистов, для которых важны сами протесты, без привязки к какой-то конкретной теме. При этом во время развития дела западная пресса и европейские институты немедленно отозвались на арест Голунова.

Так, глава отдела Восточной Европы и Центральной Азии организации «Репортеры без границ» Йохан Бир писал в своем Twitter, что в Париже перед посольством России также состоится митинг с требованием отказаться от судебного преследования журналиста Ивана Голунова. В сообщении другой организации — Human Rights Watch — о задержании журналиста проводилась параллель с делом чеченского правозащитника Оюба Титиева, осужденного по схожему обвинению. Об этом же напоминали в статьях журнал Economist и испанская El Pais.

В свою очередь CNN активно приводил подробности задержания Голунова и цитировал международный комитет по защите журналистов. Телеканал требовал от российских властей немедленного снятия обвинений и освобождения Голунова.

Мы внимательно следим за делом Ивана #Голунова. Мы придаем большое значение свободе СМИ и свободе слова, и ожидаем соблюдения принципов справедливого судебного разбирательства и верховенства закона. — Евросоюз (@EUinRussia) 7 июня 2019 г.

Другими словами, Запад активно пытался придать делу Голунова максимальную медийную огласку в расчете на то, что российская либеральная общественность и спонсируемые им активисты вроде блогера Навального выведут своих сторонников на улицы столицы для организации протестов.

Комментируя реакцию европейских и американских СМИ, а также международных институтов, политолог и политтехнолог Алена Август в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей заявила, что Запад пытался ухватиться за дело Голунова и развить протесты.

«Надо же понимать, что мы (Россия и Запад — Прим. ФАН), мягко говоря, находимся в неком противостоянии, поэтому наши западные «партнеры» пытаются ухватиться вообще за любой маломальский повод, чтобы из мухи сделать слона и раскачать протестную лодку в нашей стране. Но история с Голуновым, конечно, очень показательна в том плане, что весьма быстро отреагировало профессиональное сообщество. Хотелось бы, чтобы эта история сработала на более тщательное внимание к любым историям, связанным с нарушением или не нарушением закона, чтобы наши органы правопорядка и общество извлекли из этого опыт. Но не очень правильно требовать от органов правопорядка, от органов правосудия реакции только на то, что «это друг, и он хороший», — поясняет эксперт.

Тем не менее, протесты ни к чему, кроме задержаний, особенно активных и не совсем адекватных активистов не привели. При этом изменения в законодательстве РФ, о которых было заявлено после освобождения Голунова, — это никогда не прекращающийся процесс, никак не связанный с делом журналиста. Для власти превыше всего закон и справедливость.

«Закон должен работать на уровне автоматизма. И если для того, чтобы исправить систему и заставить органы правопорядка работать по закону, приходится увольнять довольно с высоких должностей генералов, это не очень хорошо. Но, конечно, власти работают, они работают постоянно. И огромное количество подзаконных актов меняется, корректируется постоянно, а мы этого не замечаем. А ситуация с Голуновым просто стала резонансным случаем, который можно примерить на себя. […] Конечно государство реагирует, у нас же не зря сидит 450 депутатов в Госдуме, и у каждого из них еще есть помощники, существует куча комитетов, аппарат. И вот они сидят, буковка за буковкой корректируют законы, по рыбе, по машинам, по строительству, хостелам и т.д. Страна огромная, задач и проблем очень много, но не все вот так выходят на поверхность. Просто мы многого не видим», — продолжает Август.

По словам собеседника ФАН, российские законодатели постоянно работают над совершенствованием законов, прислушиваясь к людям и слыша их потребности.

«Да, действительно, иногда от одной запятой, поставленной перед нолем или после него, зависят судьбы огромного количества людей. Например, это может сказаться на жизни многодетных семей. А вообще, это очень скрупулезная, муторная работа, ее никому не пожелаешь. Но 90% этого айсберга под водой, и его просто не видно», — заключила эксперт.

Напомним, журналист издания «Медуза» Иван Голунов был задержан 6 июня в Москве. В отношении сотрудника СМИ было возбуждено уголовное дело о незаконном хранении и распространении наркотиков. Однако уже 11 июня министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев сообщил, что уголовное преследование спецкора было прекращено.

Добиться закрытия уголовного дела журналиста удалось благодаря конструктивным предложениям, активным действиям и небезразличию к судьбе Голунова со стороны Совета при президенте по правам человека, уполномоченного по правам человека в РФ, Союза журналистов РФ, Общественной палаты Москвы.

12 июня, в День России, в центре Москвы оппозиция устроила несанкционированное шествие. Инцидент с Голуновым был использован в качестве повода. Проводить согласованную акцию оппозиционерам было невыгодно, ведь тогда не произошло бы ни столкновений с полицией, ни задержаний, а прозападные СМИ, отрабатывающие шествие в антироссийском ключе, не могли бы сообщить о «кровавом разгоне мирного протеста».