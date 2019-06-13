Соловьев и Скабеева отреагировали на отмену приговора Мамаеву и Кокорину

Москва, 13 июня. Телеведущие Владимир Соловьев и Ольга Скабеева прокомментировали отмену приговора Павлу Мамаеву и Александру Кокорину.

Ранее Московский городской суд отменил приговор Кокорину и Мамаеву, а также вынес новый. Новый приговор изменен в части квалификации их действий, однако сроки наказания остались прежними, передает «Царьград».

Телеведущий Владимир Соловьев поспешил с реакцией на отмену приговора Кокорину и Мамаеву, предположив, что в ближайшее время футболисты окажутся на свободе.

«По Мамаеву и Кокорину отменили приговор. Как так? Даже без заголовков газет, без одиночных пикетов, без марша? А кого из генералов в отставку? А кого из полицейских под суд?» — написал Соловьев в своем Telegram-канале.

Однако позднее журналист понял, что суд всего лишь изменил вердикт, поэтому выйти на свободу им не удастся.

«Ааа. Так ведь на свободу не отпустили. Тогда тихо расходимся», — добавил Соловьев.

В свою очередь телеведущая Ольга Скабеева ограничилась коротким комментарием: «Саечка за испуг».

Напомним, в октябре 2018 года Кокорин и Мамаева с компанией друзей устроили две драки в центре Москвы. Футболисты избили водителя одной из ведущих «Первого канала», а позднее напали на главу департамента Минпромторга РФ Дениса Пака. В начале мая 2019 года суд приговорил Кокорина к 18 месяцам колонии общего режима, а Мамаева 17 месяцам заключения. Учитывая проведенное футболистами в СИЗО время, тюремные сроки Мамаева и Кокорина составят 6,5 и 7,5 месяцев.