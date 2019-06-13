Володин назвал условие возвращения России в ПАСЕ

Москва, 13 июня. Россия оставляет за собой право покинуть Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) в том случае, если полномочия ее делегации будут подтверждены не полностью. Об этом заявил председатель Государственной думы Вячеслав Володин.

«В заявке на участие российской делегации в сессии ПАСЕ (...), оговаривается, что, если делегация будет лишена каких-либо полномочий, мы оставляем за собой право покинуть ПАСЕ», — подчеркнул он.

Володин также назвал условие возвращения России в ПАСЕ. Он уточнил, что Москва направит заявку на участие в сессии, которая пройдет в июне, если ассамблея 24 июня примет без изъятий резолюцию, гарантирующую неприкосновенность ключевых прав делегаций. Он уточнил, что заявку подпишет вместе со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко.

Напомним, российская делегация была лишена права голоса в 2014 году после воссоединения Крыма с РФ. Полуостров стал российским регионом демократическим путем в результате народного референдума.

В 2015 году на рассмотрение ассамблеи дважды выносился вопрос о восстановлении прав российской делегации, однако действующие ограничения остались в силе. Как пишет Infox.ru, в ответ Москва приостановила свою работу в ПАСЕ, а в 2017 году прекратила платить взносы в Совет Европы.

В начале апреля делегаты ПАСЕ приняли резолюцию, в которой, помимо прочего, говорилось о необходимости сохранения России в СЕ и содержался призыв к Москве заплатить взносы в бюджет организации и назначить свою делегацию.

Как сообщал ранее глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев, руководство обеих палат парламента РФ в ближайшие дни примет решение об участии в июньской сессии ПАСЕ. По словам председателя комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого, итоговое решение о восстановлении российской делегации в ПАСЕ будет принято в первый день сессии, 24 июня. 26 июня состоятся выборы нового генсека Совета Европы.