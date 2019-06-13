Вика Цыганова и группа «Город 312» выступили в Луганске

Луганск, 13 июня. Известная российская певица, актриса и композитор Вика Цыганова и поп-рок-группа «Город 312» выступили на центральной площади Луганска с праздничным концертом, посвященным Дню России, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Первой на сцену вышла Вика Цыганова. Она исполнила одну из своих новых песен «Федор гребет», посвященную путешественнику Федору Конюхову.

«Песни у меня обусловлены нашим характером и загадкой русской души, я думаю, потому что место есть всему: и грусти, и печали, и некоторой дерзости, и смелости, и храбрости — всему есть. Песня и вообще песенное наследие — это великая вещь. Голос будит гены. Мы сегодня практически не видим русского вокального творчества», — рассказала певица после своего выступления.

Цыганова рассказывает, что у нее остались самые позитивные впечатления от концерта.

«Очень много позитива. Город ваш по-другому выглядит. Я сенсорный такой человек, вот 4 года назад я приезжала к вам, и в прошлом году был очень хороший концерт. В этом году я почувствовала, что градус радости и оптимизма возрос, вот честно. Может, на меня, конечно, была такая реакция, нескромно скажу. Люди и кричали «молодец», и подпевали. Очень здорово. Легко было петь, несмотря на то что голос практически сел», — поделилась певица впечатлениями от концерта.

Она отметила, что День России является общим праздником как для России, так и для республик Донбасса.

«Нам нужно сохранять свою русскую речь, наш великий русский язык, потому что он действительно у нас святой. Это язык молитвы, это язык наших предков, это величайший Божий дар, которым мы владеем. И, может быть, вот это стояние, которое происходит в Донецке, в Луганске, — это как раз доказательство того, что люди отстаивают свои интересы, духовные ценности.