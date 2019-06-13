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Кемеровский суд лишил прав двух водителей с психическими расстройствами

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Кемеровский суд лишил прав двух водителей с психическими расстройствами

Кемерово, 13 июня. Сотрудники прокуратуры Ленинского района нашли двух водителей, которые состоят на учете в психиатрической больнице, говорится в сообщении ведомства.

Прокурор обратился в суд административным иском, потребовав лишить прав жителей Кемерово. Он отметил, что эти люди, находясь за рулем, угрожают жизни других участников дорожного движения.

Кемеровский суд удовлетворил иск прокуратуры, пишет издание «Газета Кемерова».

Ранее сообщалось, что неоднократно судимый житель Кемерово организовал в своей квартире цех по изготовлению фальшивых денег. Мужчина задержан и находится под следствием.

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Автор: Ирина Селезнева
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