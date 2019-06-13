Клинцевич заявил, что дело Голунова доказало наличие в России свободы слова

Москва, 13 июня. Член Совета Федерации Франц Клинцевич раскритиковал оппозицию, которая устроила несогласованный «марш Голунова», когда вся страна праздновала День России.

«Праздник, Россия, люди отдыхают. Установлено время, когда активисты могут на эту тему поговорить. Зачем создавать трудности в праздничные дни? Но смотивированные люди, с точки зрения того, чтобы расшатать ситуацию, создать излишний ажиотаж, все равно проводят эти митинги», — пояснил сенатор порталу iReactor.

В то же время, считает Клинцевич, дело Голунова доказало наличие в России свободы слова и свободы волеизъявления. При этом парламентарий напомнил всем выступавшим за освобождение Голунова журналистам, что в конечном итоге виновен человек или нет — решает суд.

Напомним, что мэрия Москвы отказала в проведении «марша Голунова» 12 июня, предложив организаторам мероприятия собраться на площади Сахарова 16 июня. Тем не менее, оппозиция провела акцию протеста в День России, из-за чего полиции пришлось перекрыть центр города и создать неудобство для москвичей. Примечательно, что сам Иван Голунов и издание Meduza, в котором он работает, призывали не участвовать в этом марше.

Голунов был задержан полицией в центре Москвы. В его рюкзаке и в квартире стражи правопорядка обнаружили наркотики. Сам журналист заявил, что запрещенные вещества ему подбросили. Через несколько дней глава МВД Владимир Колокольцев закрыл скандальное дело из-за бездоказательности обвинения. В четверг президент РФ Владимир Путин распорядился уволить двух генералов полиции в связи с делом Голунова.