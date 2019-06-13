Россия предложила снизить цены на газ для потребителей на Украине
Москва, 13 июня. Россия готова продлить контракт на транзит газа через территорию Украины на действующих условиях. Об этом сообщил министр энергетики РФ Александр Новак по итогам переговоров с заместителем председателя Еврокомиссии по вопросам энергосоюза Марошем Шефчовичем.
Новак также указал, что Москва готова возобновить поставки ресурса также и самому Киеву.
«Украина получает сейчас, как вы знаете, реверсом тот же самый наш газ, и несколько дороже, чем это было бы, если напрямую можно было бы поставлять», — обратил внимание он.
Министр подчеркнул, что российский «Газпром» предлагает снизить цену на газ для украинских потребителей на 25% от нынешнего уровня. Компания также может принять участие в консорциуме по управлению газотранспортной системой, если со стороны Киева поступят такие предложения.
Переговоры с Шефчовичем Новак назвал содержательными и предметными. Собеседники, по его словам, договорились обсудить дату очередной трехсторонней встречи, в которой примут участие представители России, Украины и Европейской комиссии. Министр считает, что удачнее всего было бы провести переговоры во второй половине сентября. Причиной этому он назвал парламентские выборы на Украине и назначение правительства.
«В целом мы подтвердили Еврокомиссии, господину Шефчовичу, что Россия здесь занимает конструктивную позицию, готова обеспечить и продолжать транзит газа через Украину, обеспечивать поставки европейским потребителям», — подчеркнул глава Минэнерго.
Напомним, срок действия контракта на транзит газа из России в страны Евросоюза через территорию Украины истекает 31 декабря 2019 года. Данное соглашение было подписано в 2009 году. В настоящее время «Нафтогаз» судится с «Газпромом», требуя пересмотреть тариф на транзит газа в 2018–2019 годах.
В апреле 2018 года глава Минэнерго РФ заявил, что российская сторона готова рассмотреть вопрос о сохранении транзита газа через территорию Украины с 1 января 2020 года, если его условия будут экономически обоснованны. В свою очередь глава «Газпрома» Алексей Миллер неоднократно заявлял, что компания не намерена полностью отказываться от транзита газа через Украину.
При этом в 2015 году Киев прекратил закупку газа у Москвы. В настоящее время Украина закупает российский газ по реверсу из стран Евросоюза.
Ранее глава российской корпорации заявил о готовности обсудить поставку газа на Украину на 25% дешевле, чем по реверсу. На встрече с одним из лидеров «Оппозиционной платформы — За жизнь» Юрием Бойко и главой политического совета этой партии Виктором Медведчуком Миллер выступил за прямые переговоры с Киевом по газовым вопросам.