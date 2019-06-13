Путин поручил Кабмину подготовить нацстратегию в области искусственного интеллекта

Москва, 13 июня. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству завершить подготовку проекта национальной стратегии развития технологий в области искусственного интеллекта до конца текущего месяца. Об этом говорится в размещенном на сайте Кремля перечне поручений главы государства по итогам совещания на эту тему, состоявшегося 30 мая.

До 30 июня правительству необходимо внести проект национальной стратегии развития технологий в области искусственного интеллекта РФ, согласованный с заинтересованными органами, а также проект указа президента об утверждении данной стратегии.

Также глава РФ поручил Минкомсвязи РФ совместно с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ), Сбербанком и «Газпром нефтью» обеспечить до 20 июня рассмотрение проекта общей национальной стратегии экспертным сообществом.

Кабмину РФ также поручено до конца октября текущего года утвердить в рамках национальной программы «Цифровая экономика» федеральный проект, который направлен на реализацию данной национальной стратегии, включая трехлетний план мероприятий.

Ранее на полях Петербургского международного экономического форума президент подчеркнул, что Россия претендует на то, чтобы стать одной из стран, активно использующих искусственный интеллект. Он напомнил, что его внедрение повышает ВВП стран на 1,2% ежегодно, а мировой рынок продуктов с использованием искусственного интеллекта к 2024 году вырастет почти в 17 раз и составит порядка 1,5 триллиона долларов.

Напомним, программа «Цифровая экономика» — один из национальных проектов в России на период с 2019 по 2024 годы. Она включает в себя сервисы по оформлению различных документов онлайн, в том числе оформление европротокола, трудовых отношений, пенсии, инвалидности, различных медицинских справок и много другого.