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Путин дал гражданство России американскому поэту

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Путин дал гражданство России американскому поэту

Москва, 13 июня. Американский юрист и поэт Джулиан Генри Лоуэнфельд получил российское гражданство. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин в среду.

Лоуэнфельд родился в Соединенных Штатах в 1963 году. По образованию он юрист, но занимается литературой. 

Согласно указу, российский паспорт получили 70 человек, в том числе граждане Афганистана, Армении, Таджикистана, Казахстана.

Также глава государства подписал указ о приеме в гражданство РФ внука мецената и коллекционера Сергея Щукина Андре-Марка Делок-Фурко, который является гражданином Франции. Также российский паспорт получила француженка Кристин Моник Вероник Панделле.

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Автор: Данила Копп
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