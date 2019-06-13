США разработали план по обеспечению долгосрочного контроля над северо-востоком Сирии

Американское политическое руководство спешно пытается принять антикризисные меры против народного гнева на северо-востоке Сирии. В населенный пункт Айн-Исса, где расположен штаб проамериканских боевиков, прибыла делегация во главе с бывшим послом США в Бахрейне Уильямом Робаком. Помимо дипломата на переговорах присутствовали высокопоставленные военнослужащие, имена которых не назывались, сообщает спецкорреспондент Федерального агентства новостей (ФАН).

Официальные данные о переговорах, озвученные для СМИ, не раскрывают истинных мотивов встречи. Очевидно, что ситуация на северо-востоке Сирии выходит из-под контроля международной коалиции во главе с США. Боевики «Исламского государства»1 (запрещено в РФ) ежедневно совершают террористические акты против курдов и мирных граждан. Практически в каждом районе горят обширные территории сельскохозяйственных полей. Огонь вплотную подобрался к американской военной базе в городе Аш-Шаддади.

Соединенные Штаты загнали себя в угол из-за своей же политики оккупации. Мирные жители не довольны произволом, учиненным курдскими радикалами, которых поддерживает Вашингтон. Очевидно, что американские парламентеры привезли с собой план по стабилизации обстановки в преддверии увеличения контингента военнослужащих.

Однако бывший посол и другие были направлены, вероятно, на заранее провальные переговоры. После заявлений некоторых американских политиков о том, что США не видят перспектив в развитии курдской независимости, лидеры вооруженных формирований Демократических сил Сирии (SDF) крайне критично стали относиться к предлагаемой помощи из-за океана.

Белый дом выделяет значительные денежные средства для удержания своей власти на оккупированной территории. Но у России и США разные точки зрения на борьбу с международным терроризмом. На территории, подконтрольной правительственным войскам, полным ходом идет процесс восстановления мирной жизни. Беженцы вернулись в свои дома, дети ходят в школы, создаются рабочие места. Говорить о полной победе над джихадистами преждевременно, но атаки боевиков носят местечковый провокационный характер.

На оккупированной же американцами территории творятся совершенно противоположные вещи. В разрушенной коалицией Ракке спустя два года так и не могут убрать тела убитых с улиц, еженедельно более 50 человек становятся жертвами взрывов и нападений исламистов. Мирные жители находятся на грани. Произволу боевиков нет предела. Тюрьмы переполнены, особо «отличившихся» в протестах попросту убивают и бросают на пустырях. Террористы даже не пытаются скрыть следы преступлений.

Также остается открытым вопрос будущего тюрем под открытым небом, которые на Западе называют лагерями беженцев. Если «Эр-Рукбан» постепенно покидают мирные жители, то в «Аль-Холе» число узников сокращается только за счет смерти его обитателей.

Какой вектор развития северо-востока Сирии предложили американские дипломаты, станет понятно в ближайшее время. Сейчас ясно только одно — американцы любой ценой намерены продолжать удерживать Заевфратье, заметил в комментарии для ФАН главный редактор журнала «Национальная оборона», член Общественного совета при Министерстве обороны России Игорь Коротченко.

«Задача Соединенных Штатов состоит в том, чтобы удержаться на оккупированной части территорий САР в целях деструктивного влияния на мирное урегулирование, поддержки боевиков и срыва любых позитивных процессов в стране. Поэтому совершенно очевидно, что ничего хорошего от этого совещания ожидать не приходится: вполне возможно, что речь велась о каких-то новых провокациях против Дамаска», — подчеркнул наш собеседник.

В таких условиях правительству Сирии очень важно сохранять ориентацию на мирное строительство и особую поддержку граждан в тяжелое послевоенное время, добавил он.

«Президенту САР Башару Асаду необходимо и дальше стимулировать позитивные процессы, способствующие восстановлению арабской республики. В частности, нужно продолжать привлекать вынужденных переселенцев возвращаться назад на контролируемые Дамаском территории, где люди уже будут обеспечены работой и восстановленной гражданской инфраструктурой. Следует делать освобожденные регионы еще привлекательнее для возвращения беженцев. В военном же плане Россия и Сирия, я уверен, будут вырабатывать все более эффективные методы противодействия стимулированию боевиков со стороны США», — закончил Игорь Коротченко.

1 Организация запрещена на территории РФ.