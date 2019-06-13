Путин уволил генералов МВД в связи с делом Голунова. События дня. ФАН-ТВ

Дело Мамаева и Кокорина
Мосгорсуд оставил без изменения сроки приговора по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева. По совокупности преступлений Кокорину было назначено наказание в виде одного года и шести месяцев, а Мамаеву — в виде одного года и пяти месяцев колонии общего режима. Сроки содержания под стражей фигурантам будут пересчитаны из расчета день за полтора с 10 октября.
«В течение двух недель они должны отправиться по этапу, куда-то в пределы «Золотого кольца», — сказал адвокат Кокорина Андрей Ромашов.
11 октября 2018 года Павла Мамаева и Александра Кокорина арестовали по обвинению в избиении главы департамента министерства промышленности и торговли Дениса Пака, а также водителя телеведущей Первого канала.
Увольнение по «делу Голунова»
Высокопоставленные сотрудники МВД, связанные с делом Ивана Голунова, уволены. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Речь идет о генерал-майоре полиции Юрии Девяткине, который возглавлял управление по контролю за оборотом наркотиков московского управления МВД. А также о начальнике управления внутренних дел по Западному административному округу столицы генерал-майоре Андрее Пучкове.
Стало ясно, что головы полетят, когда министр внутренних дел Владимир Колокольцев заявил: он будет ходатайствовать об увольнении перед президентом. Стоит отметить достойный поступок главы МВД. Не каждый начальник может признать, что его сотрудники совершили ошибку и сразу же принять меры.
Напомним, история, которая вызвала широкий резонанс, началась 6 июня. В этот день полиция задержала журналиста издания «Медуза» Ивана Голунова. Ему предъявили обвинение в покушении на сбыт наркотиков и отправили под домашний арест. Но доказательств преступления полиция не нашла. Голунова сразу же освободили.
Пройти мимо этого дела не смогла либеральная общественность. Правда, использовала она имя журналиста в своих целях. Налетели оппозиционеры, как мухи на мед. Провели несанкционированный митинг якобы «в защиту» журналиста, когда тот уже был полностью свободен. И в итоге выкрикивали свои лозунги и пытались засветиться на камеру. Скорее всего, хайпануть на имени Голунова такие активисты решат еще не один раз.
Ассанжа экстрадируют в США?
В МВД Великобритании подписали запрос об экстрадиции Джулиана Ассанжа в США. Об этом сообщил министр внутренних дел страны Саджид Джавид. Однако это не окончательное решение, у основателя WikiLeaks еще есть шанс не сесть за решетку на 175 лет. Точку в этом вопросе поставят судьи.
«У нас есть законный запрос на экстрадицию, и я подписал его, но, конечно, решение должен принять суд», — заявил глава МВД Великобритании.
На днях министерство юстиции США подтвердило, что направило в Британию официальный запрос об экстрадиции. Однако в Вашингтоне Ассанжа планируют встретить вовсе не хлебом-солью. Хотя готовились в Америке к прибытию журналиста основательно. Выдвинули 17 обвинений в шпионаже, незаконной публикации имен секретных источников. Если посчитать, то за все скандальному основателю WikiLeaks грозит около 175 лет тюрьмы.
Широкую известность журналист получил еще в 2010 году, когда опубликовал тысячи секретных документов о военных операциях США в Ираке, Афганистане. В 2012-м Ассанж попросил об убежище в британском посольстве Эквадора, где жил последние 7 лет. Но власти республики обвинили журналиста в хакерстве и отозвали статус политического беженца. А в мае лондонский суд приговорил Ассанжа к 50 неделям заключения за нарушение условий освобождения под залог. Что теперь ждет журналиста? Об этом станет известно завтра. 14 июня суд рассмотрит запрос об экстрадиции в США.
Турция позвала на помощь ВКС РФ
Россия помогла Турции в борьбе с террористами. Об этом рассказали в министерстве обороны нашей страны. Дело в том, что турецкий пункт наблюдения в Идлибе начали обстреливать боевики, которые связаны с запрещенной в России группировкой «Джебхат ан-Нусра». Россия сразу же откликнулась на просьбу. Самолеты ВКС нанесли четыре удара по огневым позициям исламистов. В ходе бомбардировок были ликвидированы крупные скопления террористов.
Член экспертного совета «Офицеры России» Александр Перенджиев напомнил, что Анкару ранее неоднократно замечали в связях с идлибскими боевиками. Специалист предположил, что атака на турецкий пункт говорит об охлаждении двусторонних отношений.
«Турки настолько заигрались с боевиками, что в итоге сами оказались под их обстрелами. И притом сами они не смогли полноценно отразить атаку — как только стало по-настоящему трудно, Турция позвала на выручку Россию. Надеюсь, эта ситуация станет для Анкары хорошим уроком», — сказал Александр Перенджиев.
Россия долгие годы помогает Арабской Республике в борьбе с террористами. Благодаря нашей поддержке ситуация в Сирии стабилизировалась, но говорить о полной победе над боевиками пока рано.