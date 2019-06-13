Навальный отправил школьников в автозаки, чтобы отработать деньги западных покровителей

Москва, 13 июня. Скандальный блогер Алексей Навальный подставил школьников под удар на незаконном митинге оппозиции «в поддержку» Ивана Голунова в Москве.

12 июня в Москве состоялась несанкционированная акция протеста «в поддержку» журналиста издания «Медуза» Ивана Голунова. При этом проведение митинга не имело смысла, так как полиция сняла с Голунова все обвинения, после чего журналист был освобожден из-под домашнего ареста. Столичные власти просили организаторов митинга перенести акцию на 16 июня. Кроме того, сам Голунов и руководство «Медузы» призвали россиян не принимать участие в незаконном митинге, чтобы не мешать проведению праздничных мероприятий по случаю Дня России. Однако организаторы протестной акции не прислушались к их призывам, устроив очередную провокацию в праздничный день.

Скандальный блогер Алексей Навальный стал одним из самых активных участников несанкционированного митинга. При этом именно Навальный призывал подростков и школьников к участию в несанкционированной акции, что привело к массовым нарушениям общественного порядка и задержаниям.

Навальный прекрасно знал, что участвующие в незаконном митинге школьники будут задержаны, однако блогер в очередной подставил свою несовершеннолетнюю аудиторию. В конечном итоге одному из несовершеннолетних ребят стало плохо. Навальный и его сторонники поспешили возложить всю вину на власть и правоохранителей, хотя именно блогер несет ответственность за беспорядки и задержания на незаконном митинге.

Глава «Евразийского института молодежных инициатив» Дмитрий Захаров отметил, что Навальный пытается использовать любой повод для дестабилизации ситуации в России. При этом блогеру «плевать» на своих сторонников и российское законодательство, так как он отрабатывает деньги западных покровителей. По мнению политолога, необходимо принять меры для борьбы с участием несовершеннолетних в несогласованных акциях протеста.

«Нужно объяснять нашим гражданам пагубность несанкционированных митингов, не допускать подростков на такие акции и штрафовать организаторов, как легальных уличных мероприятий, так и незаконных за присутствие лиц моложе 16 лет», — пояснил Захаров.

Он также добавил, что организаторы незаконных митингов должны нести уголовную ответственность за свои действия, передает «НьюИнформ».

Напомним, 6 июня сотрудники полиции задержали в Москве Ивана Голунов, в отношении которого было возбуждено уголовное дело по факту распространении наркотических веществ. 11 июня министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев сообщил о прекращении уголовного дела в отношении журналиста.

Уголовное преследование журналиста было прекращено благодаря оперативным и конструктивным действиям сот стороны представителей общественности, Совета при президенте РФ по правам человека, уполномоченного по правам человека в РФ, Союза журналистов РФ и Общественной палаты Москвы.