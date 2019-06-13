Россия предложила Украине пойти на мировую по газовым спорам

Москва, 13 июня. Российские власти предложили Украине заключить мировое соглашение по газовым спорам, которые сейчас рассматриваются в арбитражных судах. Об этом в четверг заявил министр энергетики России Александр Новак по итогам переговоров с зампредседателя Европейской комиссии Марошем Шефчовичем.

«С российской стороны, со стороны «Газпрома» предложено украинским партнерам рассмотреть возможность подписания мирового соглашения», — отметил он.

Глава Минэнерго России также заявил, что Москва готова продлить контракт на транзит газа через Украину на действующих условиях. Кроме того, российская сторона может возобновить поставки голубого топлива в соседнюю страну, которые были прекращены в 2015 году. По словам Новака, «Газпром» даже предложил 25% скидку на газ для Украины. Более того, российский газовый гигант заявил о готовности принять участие в консорциуме по управлению украинской газотранспортной системой.

Напомним, что Украина с 2015 года перестала покупать газ у России. Вместо этого страна приобретает российское же топливо, но уже через перекупщиков в Европе и по завышенной цене. Кроме того, Киев последовательно выступает против строительства газопровода «Северный поток — 2», который планируется построить в обход Украины, поскольку в этом случае государство может лишиться стабильного дохода от транзита российского газа.

Ранее украинская сторона заявила, что готова снизить сумму исковых претензий к «Газпрому» в случае заключения нового контракта на транзит газа. Москва же настаивает на полной отмене всех исков как на главном условии продолжения делового партнерства. В феврале Киев был поднят вопрос о продлении контракта, однако Украина отказалась подписывать соглашение на старых условиях. Кроме того, украинские компании не согласны отказываться от судебных тяжб с Москвой. РФ в свою очередь также заявила, что не будет пересматривать свои позиции.