Почему украинцы массово скупают вакцины и сыворотку в России и Белоруссии

На днях министерство здравоохранения Украины выступило с заявлением, в котором призвало сограждан сделать так называемую «профилактическую прививку» против кори, коклюша, дифтерии, столбняка и полиомиелита. Чиновники, утверждающие, что страна находится на пороге «различного рода эпидемий», констатировали наличие в стране лишь минимальных запасов необходимых медикаментов.

В целом ряде регионов уже зафиксировано полное отсутствие необходимых препаратов, а родственникам тяжелобольных пациентов местные врачи открыто предлагают покупать лекарства в соседних государствах. Зачастую подобная покупка может превратиться для среднестатистического украинца в настоящее приключение. Ситуацию изучал корреспондент Федерального агентства новостей.

Житель Сумской области Виталий Семенюк (фамилия изменена. — Прим. ФАН) оказался, по его собственным словам, в центре замкнутого круга. А все потому, что заказал в Белгороде вакцину от кори и имел неосторожность уполномочить доставить ее частную почтовую компанию. Украинские пограничники конфисковали груз, почитав его «опасной контрабандой», а самому Виталию предъявили обвинения в попытке получения наркотических средств.

Никакие уверения Семенюка в том, что указанные лекарства предназначены для его заболевшей дочери, на представителей правопорядка не подействовали — посылка была изъята для процедуры идентификации, которая может занять от двух недель до месяца.

«Врачи мне сказали, что спасти дочь я могу, только достав нужные препараты. Кто виноват, что на Украине их нет?» — возмущается он.

К счастью, приятель Виталия привез вакцину из Белоруссии, сейчас состояние больной девушки опасений не вызывает.

Комментируя произошедшее, глава одного из департаментов украинского Минздрава на основе полной конфиденциальности заявил корреспонденту ФАН буквально следующее.

«Здесь мы столкнулись с юридической коллизией, — сказал он. — Минздрав приобрел вакцину против кори у бельгийских и американских коллег. Это более миллиона доз, и они будут бесплатными для граждан Украины. Но мы не знаем механизмов ее использования, а на изучение инструкции и тестирование потребуется явно не один день».

Любопытно, что в ряде украинских лечебных учреждений медики настоятельно рекомендуют родственникам пациентов приобретать вакцины и сыворотку в России и Белоруссии.

«Из всех препаратов у меня в медицинском шкафу — только спирт, йод и корвалол, — сказал в доверительной беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей участковый фельдшер одного из населенных пунктов в Черниговской области Юрий Черпак. — Ко мне поступил мальчик, искусанный бешеной лисицей. Я не смог придумать ничего лучше, чем отправить его родных за сывороткой в соседнюю Белоруссию, да еще попросил купить про запас для нашего фельдшерского пункта».

Новый спрос на упомянутые медикаменты породил новые предложения. Так, сразу несколько туристических фирм на севере Украины уже открыли несколько так называемых «фармацевтических туров» в десятки городов РФ и РБ.

«Наша компания действует исключительно в рамках закона: каждый желающий может сначала ознакомиться с достопримечательностями определенного населенного пункта, а затем, посетив аптеки, приобрести нужные им лекарства, — говорит глава известной киевской компании Марина Тулуб. — Мы выполняем план по перевозкам, а попутно помогаем сохранить здоровье и жизнь тысячам людей. Разве это плохо?»

Ответа на последний вопрос официальный Киев не дает. Согласно информации Всемирной организации здравоохранения, на сегодняшний день на Украине число заболевших корью составило 52 тыс. человек, 40 из них умерли. В результате осложнений, вызванных столбняком, дифтерией и коклюшем, инвалидами стали не менее 5 тыс. человек.