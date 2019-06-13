Премия Немцова определила самых беспринципных либералов, продающих Родину за 10 тысяч евро

Москва, 13 июня. В немецком Бонне состоялась четвертая церемония вручения премии Бориса Немцова. Победительницей стала «правозащитница» нежелательной в России организации «Открытая Россия» Анастасия Шевченко.

На премию претендовали пять человек, которые готовы поступиться любыми принципами за 10 тысяч евро. Многие из них номинировались не в первый раз. В прошлом и в этом годах на премию выдвигались блогер Алексей Навальный, глава чеченского «Мемориала» Оюб Титиев, глава карельского «Мемориала» Юрий Дмитриев и другие.

Любопытно, что ни один из номинантов не смог присутствовать на церемонии. Например, Титиев находился под стражей за возможное хранение наркотиков, а Дмитриев — по подозрению в педофилии. Не явился в Бонн и Навальный, так как он предпочел появиться на несогласованном митинге в России, где был задержан. Вероятно, такая реклама перед западными кураторами ему сулила больше, чем засветиться на премии Немцова. Вместо себя он отправил свою одиозную соратницу Любовь Соболь, которая прославилась на всю Россию связями с коррупционерами и многочисленными скандалами.

Премия в этом году была присвоена Шевченко, которая представляет «Открытую Россию». Она получила призовую сумму в 10 тысяч евро. Среди либералов ее называют «узницей совести», и, стоит отметить, с совестью у женщины действительно особые отношения.

Шевченко, являясь многодетной матерью-одиночкой, предпочла политическую карьеру в «Открытой России». «Правозащитница» фотографировалась обнаженной на улицах России, пока государство заботилось о ее старшей дочери-инвалиде. Тяжело больная девушка скончалась в возрасте 17 лет, после чего Шевченко обвинила власти в том, что ей не позволили в обход домашнего ареста увидеть дочь, которую она, подчеркнем, за семь лет практически не навещала, передает Nation News.

Напомним, финалистов премии выбирают читатели «Новой газеты», а победителя — совет фонда премии, в который входят беглый олигарх Михаил Ходорковский, координатор «Открытой России» Владимир Кара-Мурза-младший и бывший посол США в России Майкл Макфол. Ежегодно они выбирают самого активного среди желающих продать родину.

В этом году главные ненавистники современной России проигнорировали мероприятие, уступив место своим коллегам из второго-третьего эшелона. В Бонне были замечены шеф-редактор «Медузы» Иван Колпаков, который прославился своими домогательствами к женщинам-коллегам, а также главред «Медиазоны» Сергей Смирнов — давний партнер так называемого ФБК, известного своими фейковыми расследованиями.