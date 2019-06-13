Канделаки развеселила «отмена» приговора Кокорину и Мамаеву

Москва, 13 июня. Журналистку Тину Канделаки развеселили сообщения, распространенные Telegram-каналами по поводу решения суда по делу нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева.

Ранее стали распространяться новости о том, что Мосгорсуд отменил приговор Кокорину и Мамаеву. В действительности, в четверг в суде рассматривались апелляционная жалоба адвокатов и представление прокурора по делу футболистов и их друзей, которые устроили две драки в российской столице. Мосгорсуд отменил приговор Пресненского суда, но вынес новый вердикт с теми же сроками заключения, но небольшими изменениями в части квалификации действий.

Канделаки призналась, что действия авторов Telegram-каналов ее впечатлили. Она отметила, что за последние десять минут российский суд успел стать самым гуманным в мире и «обратно вернуть свое «доброе» имя».

«Веселее всего наблюдать за Telegram и многочисленными каналами (иногда даже очень уважаемыми), которые в погоне за хайпом спешат дать текст, не разобравшись. Куда спешим-то?» — высмеяла Канделаки авторов каналов.

Напомним, 8 мая Пресненский суд приговорил Мамаева к одному году и пяти месяцам лишения свободы, а Кокорина — к полутора годам заключения.

В октябре прошлого года профессиональные спортсмены и их друзья устроили две драки в центре Москвы. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статьям «Хулиганство» и «Побои», в дальнейшем его переквалифицировали по статье об умышленном причинении легкого вреда здоровью.