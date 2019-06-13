Блогер из Подмосковья назвал новую причину убийства любовницы экс-главы Раменского района

Москва, 13 июня. Известный в Подмосковье блогер Ян Кателевский заявил, что экс-глава Раменского района Московской области Андрей Кулаков убил зампреда Общественной палаты Евгению Исаенкову, узнав, что она больна ВИЧ.

«Видимо, она сообщила ему неприятную новость, он рассвирепел и не сдержался. То есть, возможно, это было непреднамеренное убийство, совершенное в состоянии аффекта», — предположил блогер в комментарии KP.RU.

При этом Кателевский заявил, что раскрывать свои источники информации он не может, «но они довольно надежные». По его словам, про положительный ВИЧ статус Исаенковой в руководстве района заговорили сразу после ее убийства.

«Так что в городе об этом давно болтают», — отметил блогер.

Адвокат Кулакова отреагировал на эти заявления, пообещав обратиться в правоохранительные органы.

Напомним, что 39-летняя Исаенкова была найдена мертвой в собственной машине утром 4 мая. Она пропала в ночь с 1 на 2 мая. Перед своим уходом женщина сказала маленькой дочери, что ей нужно встретиться с «очень хорошим человеком».

Согласно заключению судмедэкспертов, причиной смерти Исаенковой стала асфиксия. Убийца задушил ее. 1 июня по подозрению в убийстве был арестован экс-глава Раменского района Андрей Кулаков. Ему официально предъявлены обвинения в убийстве. Его причастность также подтвердила проверка на полиграфе.