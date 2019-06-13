САА отбила атаку террористов в пустыне у Эс-Сухне

Дамаск, 13 июня. Сирийская арабская армия (САА) в ходе боя, который продолжался на протяжении двух часов, отбила атаку боевиков террористической группировки «Исламское государство»1 (запрещена в РФ) на пост военных к востоку от города Эс-Сухне в пустыне.

«Совместный отряд сирийской армии и сил запаса сегодня на рассвете сорвал нападение боевиков ИГ1 на пост армии», — передает проправительственная газета al-Watan.

В материале уточняется, что в результате боя погибли несколько боевиков, некоторые получили ранения, часть бежали в пустыню. Кроме того, еще один отряд САА вступил в столкновение с террористами, которые попытались атаковать военную автоколонну к востоку от Эс-Сухне, несколько боевиков убиты и ранены.

Как сообщает газета, ВВС Сирии нанесли два авиаудара по «движущимся целям» ИГ в районе пустыни рядом с Эс-Сухне и на границе с провинцией Дейр-эз-Зор. При этом государственное телевидение Сирии рассказало о том, что САА отбила нападение «остатков» террористов на свои позиции в пустыне к востоку от города Пальмира рядом с третьей нефтеналивной станцией.

Напомним, вооруженный конфликт в Сирии длится с 2011 года. Правительственные войска страны к настоящему времени освободили практически всю территорию государства от контроля незаконных бандформирований. Основные силы запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство» на территории Сирии были разбиты при содействии российских военных.

Ранее в пресс-службе Минобороны РФ сообщили о том, что боевики обстреляли наблюдательный пункт турецких военных в сирийской провинции Идлиб.

1 Организация запрещена на территории РФ.