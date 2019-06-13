Политик и боевой офицер ДНР отреагировали на заявления Киева об «отжимании» серой зоны

ВСУ продолжают занимать серую зону, то есть территорию, которая, согласно минским договоренностям, должна оставаться нейтральной, тем самым нагнетая напряженность. Это делается для реализации информационно-психологической операции, направленной на подъем боевого духа военизированных формирований, подконтрольных Киеву, и для деморализации защитников Новороссии.

Об этом в интервью Федеральному агентству новостей заявили депутат Народного совета Донецкой народной республики Мирослав Руденко и командир 1-го батальона территориальной обороны (БТрО) Вооруженных сил Донецкой народной республики Сергей с позывным Длинный.

«Очевидно, что данный информационный повод используется для нагнетания обстановки, — уверен Руденко. — Тактика «отжимания» нейтральной территории используется ВСУ уже не первый год. На самом деле Украина ответственна за невыполнение минского комплекса мер, которым предусмотрено наличие этой нейтральной территории между двумя сторонами, для того чтобы не было столкновений».

По мнению депутата, Украина целенаправленно год за годом заходила на эту территорию и из-за этого начинались боестолкновения.

«Я не исключаю, что очередная попытка занятия нейтральной территории приведет к интенсификации боевых действий, — сказал он. — В то же время это не новая тактика. То, что на ряде участков линии соприкосновения силы сторон находятся на расстоянии нескольких сотен, а то и нескольких десятков метров — тоже не новость».

Собеседник ФАН напомнил, что есть промзона в районе Авдеевки и Ясиноватой, есть Зайцево в районе Горловки, есть южное направление — участки очень плотного соприкосновения сторон.

«Если бы Украина выполняла минские соглашения, в которых прописано наличие демилитаризованной зоны, то многих боестолкновений не произошло бы», — констатировал Руденко.

Но, по его словам, в данном случае эта информация больше похожа именно на информационный вброс с целью нагнетания напряженности, панических настроений.

«Это информационная война, о которой часто говорят украинские власти. Я вижу в этом пропагандистский прием с целью поднять дух украинских боевиков и деморализовать сторонников ДНР и жителей Донецка, — считает он. — В целом политика Украины безответственна и ведет к постоянному обострению. Причем они обвиняют в этом вооруженные силы ДНР, что совершенно не соответствует действительности. Пытаются любое обострение на линии фронта, которое сами и провоцируют, использовать для того, чтобы обращаться с жалобами в международные инстанции и говорить, что якобы из-за политики ДНР и ЛНР происходят боестолкновения. В данном случае это раздувание информационной истерии — прием информационной войны, осуществление информационно-психологической операции».

Сергей, чьи позиции находятся в районе села Озеряновка под Горловкой, полагает, что это та же самая история, что и с Гладосово и Чигирями.

«В основном они [ВСУ] берут серые зоны, где находиться запрещено, занимают их, — объяснил он. — Эти территории не особо выгодны, но им же нужно демонстрировать «победы», поэтому они, чтобы эти «победы» показать, говорят, что якобы заняли какие-то стратегические высоты. Потому что на фоне поражений ВСУ, в частности под Горловкой и на других направлениях, в том числе на южном, им срочно нужно показать, как они движутся к «освобождению» Донбасса. Они входят в серую зону и говорят, что это «победа». На самом деле это все незаконно, и ОБСЕ все прекрасно знает. «Минска» тут никакого нет. По «Минску» все должны стоять. Это нарушение минских договоренностей!»

Собеседник ФАН напомнил, что по «Минску» везде должен быть отвод сил.

«Украинская сторона, наоборот, везде делает подвод сил, подтягивая артиллерию, танки, технику и все остальное, тем самым провоцируя продолжение войны», — констатировал он, обратив внимание на то, что в Киеве сейчас проходят митинги военнослужащих АТО и националистических организаций.

Напомним, что пресс-офицер 24-й бригады ВСУ Назар Ильницкий в эфире одной из украинских радиостанций заявил о том, что подконтрольные Киеву подразделения закрепились в 100–250 метрах от Донецка.

Гражданская война в Донбасса началась в апреле 2014 года. Ее жертвами с обеих сторон, включая гражданских и военных, по разным оценкам, стали от 10 тыс. до 30 тыс. человек.